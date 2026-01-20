El calendario exige cuando las bajas más aprietan también al Betis

Manuel Pellegrini se verá obligado a hacer cambios en el importante duelo contra el PAOK en la Liga Europa, en la que busca su clasificación directa a octavos de final acabando la fase liga entre los ocho primeros. Para ello debe ganar en tierras griegas, un partido que afrontará sólo con 13 futbolistas de campo de la primera plantilla.

El preparador chileno viaja con ocho bajas: a los lesionados Bellerín, Junior, Amrabat, Cucho Hernández e Isco se suman el sancionado Bakambu y los tocados de última ahora Antony, al que reserva el técnico por molestias en el pubis, y Riquelme, baja los próximos partidos por una dolencia en el aductor.

Con ese panorama pocas opciones le quedan al técnico heliopolitano, que se desplaza sólo con dos laterales: Ángel Ortiz y Ricardo Rodríguez. Ruibal, el chico para todo, puede actuar en varias posiciones y si Abde empieza en el banquillo su sitio será en la izquierda del ataque, mientras que otro jugador polivalente como Valentín Gómez da alternativas tanto en el eje de la zaga, con los cuatro centrales disponibles, como en el lateral zurdo.

Sin extremo diestro en la expedición, Pablo García podría tener su oportunidad como un revitalizado Chimy Ávila, el único delantero con el que cuenta el Ingeniero por la lesión de Cucho Hernández y la sanción de Bakambu. El argentino rinde más arriba que volcado a la derecha.

El calendario se aprieta ahora al retomarse la competición europea y seguir vivo en la Copa del Rey, cuando el Betis acumula más ausencias y por eso decidió el preparador heliopolitano no forzar a Antony. Y es que a la lista de lesionados se suma Amrabat tras su participación en la Copa de África, por lo que si el técnico quiere darle descanso a Marc Roca, Deossa, ya con el alta tras superar un proceso febril, podría volver a tener una oportunidad junto a Sergi Altimira. Esa teoría del descanso podría aplicarse también a Fornals, uno de los futbolistas que más minutos acumula en la temporada y cuya participación es vital para dirigir el ataque del Betis.

Y es que los verdiblancos afrontan seis encuentros en 18 días desde este jueves hasta el 8 de febrero, el duelo liguero con el Atlético, cifra que en caso de superar esta eliminatoria copera ascendería a siete duelos en 21 días con la ida de las semifinales de Copa. El calendario se aprieta y las bajas aprietan al Betis en el momento clave de la temporada.