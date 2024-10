Lo Celso y Abde, las pinzas del Betis

Sevilla/Giovani Lo Celso y Ez Abde, con más peso el primero que el segundo, están sosteniendo al Betis en este arranque de campeonato de ocho jornadas. El argentino es en estos momentos el principal baluarte de los verdiblancos, siendo sin duda el futbolista más determinante, como demuestra con su juego y, por supuesto, sus goles. De sus botas nace casi todo el juego ofensivo del equipo de un Manuel Pellegrini que está encantado con el rendimiento del futbolista de Rosario, al que está acompañando el marroquí, que está manteniendo con regularidad un nivel más alto que el mostrado el pasado curso, y la pareja de centrales que forman Diego Llorente y Natan, cada vez más asentada en un equipo heliopolitano que tiene su principal punto débil en el doble pivote.

El hábitat ideal

Lo Celso ha encontrado en el Betis su hábitat ideal. Tras salir del cuadro verdiblanco después de una gran temporada, no volvió a brillar al nivel que lo hizo en La Palmera ni en el Tottenham ni en el Villarreal, pero ahora ha vuelto a Heliópolis a un altísimo nivel. El Betis, como lugar en el que se dan las condiciones adecuadas para que el rosarino saque a relucir toda la calidad que tiene, la cual viene acompañada de goles (5 en 5 partidos) que se traducen en puntos para su equipo. Hizo un doblete (2-1) en la victoria ante el Getafe, marcó en el empate en Las Palmas (1-1) y en el triunfo ante el Espanyol (1-0), cuatro goles con los que el Betis sumó siete puntos (lleva 12 en la tabla). Ante el Mallorca también marcó, pero los verdiblancos cayeron derrotados (1-2).

Lo Celso celebra su gol al Espanyol. / Juan Carlos Muñoz

Liderazgo

Más allá de la importancia de su fútbol y de sus goles, la gran diferencia entre el Lo Celso del primer periplo en el Betis y el actual es su liderazgo. Como ejemplo, los gestos del 20 verdiblanco a sus compañeros tras marcarle al Espanyol, pidiéndoles cabeza y mantener la tensión necesaria para que los tres puntos se quedaran en el Villamarín.

Lo Celso ha encontrado en el Betis el sitio idóneo en el que estar a gusto para demostrar su fútbol

Además, manda, ordena, y si algo no le gusta, se lo indica a sus compañeros. Así se pudo ver en un momento de la primera parte del choque ante los espanyolistas, cuando fue a la presión junto con Bakambu, pero tanto Marc Roca como Altimira no los siguieron y eso permitió que el rival sacara la pelota desde atrás con suma facilidad. Eso no gustó al argentino y pidió al doble pivote que saltara a la presión. Un detalle de lo mucho que está metido en el juego.

Abde, en un momento del choque ante el cuadro perico. / Juan Carlos Muñoz

El paso adelante

El paso adelante que ha dado Abde en estas ocho jornadas, con respecto a la temporada pasada, es un reflejo del cambio que ha dado. Tanto es así que después de Lo Celso está siendo el futbolista ofensivo que más está aportando al Betis. La salida de Ayoze y el bajo nivel de aptitud de la competencia que tiene en el plantel –y principalmente gracias a su buen nivel– hacen que se haya convertido en un futbolista muy importante en el cuadro de un Pellegrini que le está dando mucha continuidad.

Abde es el quinto jugador con más regates hechos de las cinco principales ligas europeas

Además, después de repetir el domingo la misma escena que la pasada temporada en el penalti que Joan García le paró después de que decidiera lanzarlo –en vez de tirarlo Lo Celso–, Abde demostró fortaleza mental. Tras el descanso, el extremo no bajó los brazos y siguió percutiendo por su costado, recibiendo incluso los aplausos del Villamarín tras ser cambiado. Pellegrini dijo tras el partido que ya no volvería a repetirse otro capítulo similar al vivido con el extremo como protagonista, pero también demostró mano izquierda manteniéndolo en el campo y dándole confianza, algo fundamental para el marroquí.

Por otro lado, un dato (whoscored.com) que refleja el buen hacer de Abde es el siguiente: es el quinto jugador con más duelos ganados (regates) entre las cinco grandes ligas europeas (43), empatado con Vinícius (43) y por detrás de Christantus Uche (48), Bruno Guimarães (51) y Lamine Yamal (60).

Natan, junto a Llorente, en una acción en la que Joan García atrapa la pelota. / Julio Muñoz / Efe

El eje de la zaga

Si Pellegrini no duda en dar la titularidad siempre a Lo Celso y Abde, en el eje de la zaga se está asentando la pareja compuesta por Diego Llorente y Natan. Los problemas físicos de Bartra y Mendy provocaron que el chileno tuviera que dar continuidad a dos jugadores que de momento, a la espera de ver cómo sigue transcurriendo el campeonato, están mostrando buenas prestaciones. Ahora, con Mendy ya recuperado y Bartra muy cerca de volver, tanto el madrileño como el brasileño tendrán descanso, algo que a buen seguro les vendrá bien para evitar cualquier riesgo de lesión por la carga y alta exigencia de los partidos.

Pellegrini dialoga con Altimira en presencia de Ricardo Rodríguez y Marc Roca. / E.P.

El principal problema

El Betis tiene en estos momentos un problema importante en el centro del campo con su doble pivote. Si Pellegrini apostó por William Carvalho como titular era por algo y tras la lesión del luso las prestaciones ahí han bajado y se ha acentuado una cuestión referente a la planificación: el hecho de no fichar un futbolista por Guido Rodríguez, pilar fundamental de este Betis de Pellegrini estas últimas temporadas.

Marc Roca, Altimira y Johnny están con la flecha hacia abajo y no hubo recambio de Guido

Los verdiblancos ni crean ni destruyen y a nivel físico tampoco los tres hombres (Marc Roca, Altimira y Johnny Cardoso) que se reparten los minutos andan con buen tono. Ante Mallorca, Las Palmas y Espanyol ha quedado más que patente una cuestión a la que el Ingeniero tendrá que darle una vuelta hasta que llegue el mercado de invierno. De momento, ha probado a Fornals ahí y lo cierto es que el ex del West Ham y Lo Celso cada vez se entienden mejor. Mientras, habrá que esperar que Marc Roca, muy lejos de ser el futbolista que tan bien rindió en la primera parte del curso pasado, Altimira y Johnny, al que le está pasando no hacer una pretemporada tardía por la disputa de la Copa América, eleven el nivel.