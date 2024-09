Betis: Lo Celso no tapa el bosque

Sevilla/Giovani Lo Celso es fundamental en este Betis. La dependencia que los verdiblancos tienen del argentino es altísima, pues éste volvió a ser decisivo con su fútbol y otro gol para ganar, pero el análisis táctico del partido que firmó el equipo de Manuel Pellegrini va más allá del brillo del argentino, el cual no debe tapar las carencias que viene mostrando el conjunto heliopolitano en su juego y en algunas posiciones específicas.

De ello sacó provecho un Espanyol siempre bien plantado y que de tener un nivel de aptitud más alto en sus mimbres del último tercio de campo hubiera generado más peligro a su rival. El plan de Manolo González estaba muy claro, pero al final emergió la figura del 20 bético para decantar la balanza a favor de su equipo.

Defensa

Natan y Llorente volvieron a mostrar una vez más que se entienden bastante bien. Ambos no se complican nunca y son contundentes. El madrileño frenó a Cheddira siempre y Véliz pudo comprobar la fortaleza del brasileño en el choque de un lance en el tramo final del partido.

Cierto es que el Espanyol no tuvo ocasiones muy claras en la primera parte, pero la defensa sí tuvo bastante trabajo. ¿Por qué? Porque el doble pivote formado por Marc Roca y Altimira firmó un horrendo partido. La presión del Betis era inexistente y cuando había era muy deslavazada hasta el punto que llegó a desesperar al propio Lo Celso, que vio cómo en más de una ocasión sus dos compañeros de la medular se quedaban clavados y no lo acompañaban ni a él ni a Bakambu. Y es que este Betis, y no sólo en el partido de ayer, es un equipo que sin balón deja mucho que desear.

Gragera y Pol Lozano sacaban la pelota de atrás con facilidad y Král, siempre muy libre, se movía con total libertad para generar superioridad en la medular a la espalda de los dos centrocampistas béticos. Aun así, sólo en la segunda parte el Espanyol –siempre con vida gracias a su excelente portero, Joan García– generó alguna ocasión clara, como la que Rui Silva desbarató en el tiro de Carlos Romero.

Pellegrini no lo dudó y cambio el doble pivote metiendo a Johnny y Fornals y algo de mejoría hubo. Ahí tiene el técnico chileno un agujero importante que arreglar en estos momentos.

Ataque

Se chocó el Betis con Joan García. Primero, Bakambu, y después, Abde en el penalti. El internacional marroquí, siempre muy incisivo, desaprovechó un penalti que a él le hicieron, pero no se fue del partido y siguió siempre desbordando por su banda en la segunda parte. El nombre propio en la parcela ofensiva volvió a ser Lo Celso, líder de este Betis.

Virtudes

Tener a Lo Celso en la plantilla.

Talón de Aquiles

El Betis tiene un problema en el centro del campo. El doble pivote ni genera ni destruye y físicamente tampoco anda a buen nivel.