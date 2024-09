Lo Celso, jerarquía recuperada en un Betis sin liderazgo

Sevilla/Las esperanzas del beticismo tienen un nombre propio: Giovanni Lo Celso. Cuando entró en el minuto 61 de partido, en su redebut como verdiblanco, la afición lo recibió con una sonada ovación todavía sin haber hecho nada en el campo. Los aplausos al final del choque eran para todo el equipo por el triunfo, pero buena parte de la culpa de ello fue del argentino, que cambió el ritmo del juego de un Betis plano en ataque hasta entonces.

Hablaba Pellegrini de dos partidos en uno, la primera parte y la segunda, aunque seguramente la diferencia sea otra: con Lo Celso y sin Lo Celso. "¡Gracias por la cálida bienvenida béticos! Qué lindo volver a pisar este estadio con ustedes. Gracias por el apoyo incondicional", escribía el rosarino tras el encuentro del viernes por la noche en el Benito Villamarín.

Su actuación no sólo fue estética, dando pases interiores que antes no se producían y lanzando ataques con una velocidad más que en el primer tiempo no se veían. Por sus botas pasaron todas las acciones ofensivas del cuadro heliopolitano, demostrando que tiene calidad de sobra para "jugar donde faltan ahora Fekir e Isco", explicó el técnico verdiblanco. Lo Celso exhibió jerarquía y liderazgo sobre el césped, algo de cuya falta adolecía este Betis sin Isco, Fekir, Ayoze, Guido Rodríguez o Pezzella.

El futbolista argentino llega de nuevo al equipo verdiblanco con ganas de ser el líder que necesita Pellegrini en el campo jugando en una posición, la de mediapunta, en la que ve las cosas antes que nadie. La mejor asociación posible para Abde, que esta campaña parece haber entendido mejor lo que quiere el técnico de él, y Vitor Roque, un delantero con velocidad y movilidad que busca siempre los espacios: lo que mejor ve Lo Celso.