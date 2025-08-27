ÚLTIMA HORA
El Betis se mete en la puja por el fichaje de Dani Ceballos

Celta - Betis, en directo el partido de Liga: Ricardo Rodríguez y Álvaro Valles, titulares

Los de Manuel Pellegrini afrontan el primero de los dos que disputarán esta semana antes del parón de selecciones

Celta-Betis: Cita con desquite en Balaídos

Minuto a minuto del Celta-Betis
Minuto a minuto del Celta-Betis / Infografía
Manuel Carmona

27 de agosto 2025 - 20:10

El Betis se mide al Celta de Vigo en el encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports, que ha sido adelantado, ya que coincide cuando ambos equipos disputan sus encuentros en la Europa League. Los de Heliopolís tras el estreno con victoria en el Estadio de la Cartuja visitan Balaídos, un estadio que se le ha atragantado en los últimos años. El árbitro encargado de dirigir el encuentro será Gil Manzano con Gonzaléz Fuertes en el VAR.

También te puede interesar

Lo último

stats