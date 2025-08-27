Celta - Betis, en directo el partido de Liga: Ricardo Rodríguez y Álvaro Valles, titulares

El Betis se mide al Celta de Vigo en el encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports, que ha sido adelantado, ya que coincide cuando ambos equipos disputan sus encuentros en la Europa League. Los de Heliopolís tras el estreno con victoria en el Estadio de la Cartuja visitan Balaídos, un estadio que se le ha atragantado en los últimos años. El árbitro encargado de dirigir el encuentro será Gil Manzano con Gonzaléz Fuertes en el VAR.