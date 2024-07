Claudio Bravo sobre Pellegrini: "Es un señor del fútbol. Yo le pondría una estatua"

SEVILLA/El que fuese guardameta y capitán del Real Betis Balompié, Claudio Bravo, ha concedido una entrevista para Huico Alimentos en la que ha repasado lo que significa la figura del preparador sudamericano para él y lo que debería representar al mismo tiempo en su país. "Un señor, un señor del fútbol. A Manuel lo tuvo y lo conocí de rival y siempre había sido un saludo de mutuo respeto. No era más que eso. Él funcionaba de esa manera. Por último, sí me tocó trabajar con él cuatro años. Tiene una manera de trabajar que no es habitual en nuestro fútbol. Aprendes mucho, absorbes mucho... Son cosas que a veces hablamos con él. Sería muy positivo que tuviese la oportunidad de desarrollar todo el conocimiento que él tiene aquí en Chile", comenzaba.

Quizá, una de las claves del éxito para Pellegrini sea la confianza que depositan los equipos en él. Bravo apuesta y pide una vuelta a su país, pero también admite que no se dan los elementos necesarios: "Las condiciones no se dan. Allí él puede trabajar libremente, tener sus ideas, respetan su conocimiento y tiene un respaldo gigantesto allí en Europa. Aquí creo que de momento no se dan las condiciones. Sería chocar con un muro constantemente. Creo que en el Betis pronto le pondrán una estatua o le cambiarán el nombre al estadio y le pondrán "Don Manuel Pellegrini"".

Claudio Bravo se ejercita en la ciudad deportiva. / José Ángel García

Una figura única e histórica

"Nombres tan exitosos como él triunfando fuera... No hay muchos. No hay nombres al nivel de Manuel. Y que sostengan durante mucho tiempo una carrera como la de él y en equipos 'clase A'", sentenciaba.

También tuvo tiempo el que fuese capitán de la entidad heliopolitana para contar una anécdota de la época en la que ganaron juntos la Copa del Rey en 2022: "Ganamos la Copa, fui al vestuario y saqué una bandera de Chile y dije, "voy a sacarme una foto con Manuel". Voy a la cancha, lo agarro y se lo dije. Se sorprendió. Son cosas que yo creo que él no había vivido. Es muy formal. Yo quise sacarlo de esa formalidad, homenajearlo y que la gente se sienta orgullosa de él".

Claudio Bravo, en el calentamiento de un partido. / E.P.

Una mina de oportunidades en el Betis

"A mi me da la sensación de querer protegerlo, que le vaya bien. Además se pueden abrir muchas oportunidades en el futuro. Tiene muchos brasileños, argentinos... Pero, ¿compatriotas nuestros que tengan la carrera que tiene Manuel? Ninguno", comentaba Claudio Bravo sobre lo que puede suponer el día de mañana para el fútbol chileno todo lo que ha movido y mueve el Ingeniero en Europa, y en este caso, en el conjunto bético.

La admiración que siente el guardameta por el técnico es abismal. "Yo le pondría una estatua. Esos son los ídolos que tenemos que tener el día de mañana para poder llegar a esos niveles", terminó cerrando. Actualmente, el de Viluco se encuentra sin equipo tras expirar el contrato que tenía con el Real Betis el pasado 30 de junio. Disputó la Copa América con su selección y actualmente se encuentra apurando sus vacaciones al mismo tiempo que termina de certificar si seguirá jugando al fútbol en algún club o no. Hay medios que apuntan con mucha fuerza a la MLS como destino exótico para el histórico guardameta.