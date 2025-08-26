Claudio Giráldez sobre el Betis: "Tienen un talento brutal, con jugadores de primera talla mundial”

El Celta de Vigo será el rival del Betis en el partido del miércoles correspondiente a la sexta jornada de la competición liguera. Los gallegos han comenzado con mal pie en una temporada en la que volverán a disputar competición europea. Su técnico Claudio Giráldez explicó que habrá rotaciones en el equipo, pensando en una semana en la que se medirán el miércoles al Betis y el fin de semana al Villarreal.

El técnico del Celta de Viga elogió a los verdiblancos en la previa al encuentro. “Los equipos de Pellegrini son similares. Tienen un buen trato de la pelota, son capaces de hacerte daño en transición también, con mucha velocidad, con muchos jugadores de talento, de uno para uno. Este año todavía creo que han metido más jugadores por dentro. Al no tener a Cardoso, que era un seis más claro, tienen más jugadores con movilidad por dentro", dijo Giráldez.

Indicó que será clave hacerse con el balón: "Tenemos que ser capaces de quitarle la pelota". "Con el talento que tienen, cómo tengamos que estar mucho tiempo cerca de nuestra portería, nos va a costar. Tienen un talento brutal, con jugadores de primera talla mundial”, agregó sobre los verdiblancos.

Uno de los alicientes del encuentro será el reencuentro entre Borja Iglesias y el Betis. Sobre el atacante gallego expresó que quiere "verlo competir cuanto antes". "La sensación que nos ha dado en los dos partidos ha sido buena y cada vez va a ir teniendo más minutos. Es una semana ideal para que tengamos todavía más rotación de lo habitual y podamos ir metiendo más jugadores en esa dinámica de competir”, señaló el delantero nacido en Santiago de Compostela.