La confianza de Haro en el 'Betis de los béticos'

Los vasos comunicantes en el fútbol según Sevilla están siempre presentes, y ayer, durante una comparecencia en la Cadena Cope junto a Lorenzo Serra Ferrer, Ángel Haro fue claro y respetuoso al exponer su opinión cuando fue cuestionado sobre los movimientos accionariales que hay en el Sevilla ante la posible llegada de capital extranjero: "Respeto lo que haga cada uno. No debo hablar del Sevilla. No me gustaría echar leña al fuego. En el Betis se ha hecho un gran trabajo para que eso no ocurra. Es muy complicado que alguien obtenga el 51%. Y nuestra postura no es la de vender sino la de que el Betis siga creciendo".

El presidente bético, a modo personal, volvió a insistir en su postura y en mostrar confianza en el Betis de los béticos: "Muy mal me tendría que ir la vida para tener que vender yo mis acciones. Josemi está también en la misma línea".

El presidente tiene en mente una consulta a los béticos ante la obra para finalizar el estadio

Otros dos asuntos de actualidad en el Betis de cara al futuro son la terminación del estadio y la construcción de la futura ciudad deportiva. "El anillo del estadio es un anhelo. Queremos terminar el estadio pero tenemos que tener más potencial económico. Dos o tres años en Europa League permitirían afrontar la obra, que no empezaría el año que viene. De las soluciones que se contemplan, la reubicaciones son complicadas. Tenemos que establecer la fórmula. Haríamos una consulta a los béticos. El traslado al Olímpico es una opción, tenemos que valorarla, aunque a lo mejor no es la ideal. Parece que ahora no se puede ir por la cubierta, pero a medio plazo entiendo que estará en condiciones. La obra del estadio duraría en torno a un año y medio", dijo Haro, que también dio novedades sobre la ciudad deportiva: "Va con buen ritmo en cuanto a procedimiento administrativo. En enero podemos tener novedades. Antes de que termine la temporada creo que la podemos empezar".