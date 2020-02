William Carvalho se queda fuera de la convocatoria del Betis

A 18 jugadores ha convocado Rubi para el duelo de mañana que medirá a Betis y Valencia en Mestalla, en una convocatoria en la que finalmente no ha entrado el centrocampista portugués William Carvalho, que arrastraba una sobrecarga muscular. El luso se ha probado en el entrenamiento de hoy pero no ha tenido buenas sensaciones, por lo que finalmente se ha decidido no arriesgar.

Recupera el entrenador verdiblanco a Borja Iglesias, que cumplió sanción ante el Mallorca por su expulsión en Butarque, y también entran como novedades Feddal y Guido Rodríguez.

Además de William Carvalho, Rubi tampoco puede contar con Marc Bartra por acumulación de amonestaciones, mientras que el canterano Raúl se queda sin viajar con el primer equipo. Pedraza y Javi García se vuelven a quedar fuera por decisión técnica, mientras que Diego Lainez y Juanmi siguen con sus respectivos planes de recuperación.