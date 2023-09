La convocatoria ante el Cádiz, otra vez sin William Carvalho

El Betis realizó el último entrenamiento previo al partido con el Cádiz a las 19:00 y poco antes de las 21:00 el club ofrecía la lista de convocados, en la que sigue sin entrar William Carvalho una jornada más. Tampoco están los dos canteranos que viajaron a Glasgow, Assane y Enrique Fernández, que estuvieron con el filial en la cita de Primera RFEF con el San Roque de Lepe.

No hay grandes novedades en la lista de citados, más allá de que Pellegrini llamó al portero del Betis Deportivo Guilherme, que defendía la portería del segundo equipo bético en tierras onubenses, aun teniendo a Claudio Bravo y Fran Vieites. La novedad es la vuelta de Guardado, que ha vuelto tras un golpe en el tobillo en un entrenamiento que le causó un esguince. Precisamente Pellegrini fue cuestionado en la rueda de prensa por William Carvalho y explicó que ya hace parte de los entrenamientos con el grupo, pero que todavía no está para jugar, por loq ue posiblemente también se perderá la cita del jueves en Granada y pueda estar, sin forzar ya, contra el Valencia el domingo. Altimira y Chadi Riad, tras su obligada ausencia en la Europa League al no estar inscritos, regresan a la convocatoria verdiblanca de la que se caen también los lesionados Rui Silva, Sabaly y Fekir.

La lista completa elegida por Pellegrini para el duelo frente al cuadro cadista que dirige Sergio González: Bravo, Vieites, Guilherme, Bellerín, Aitor, Miranda, Chadi, Abner, Bartra, Pezzella, Guardado, Guido, Marc Roca, Abde, Isco, Altimira, Juan Cruz, Rodri, Borja Iglesias, Ayoze, Luiz Henrique y Willian José.