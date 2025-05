El 'Cucho' Hernández lanza una advertencia: "Hay algo guardado"

SEVILLA/Otro partido más, el 'Cucho' Hernández volvió a regalar a los aficionados del Real Betis Balompié un gran gol que a la postre significó un punto importante, pero que dejó un sabor agridulce debido a que parece insuficiente en esa pelea por los puestos de Champions League. Después del partido en el Benito Villamarín, el cafetero atendió a los medios de comunicación en zona mixta, valorando muchos aspectos del partido pero sobre todo, dejando una valoración que en medio de cierta decepción por el resultado, dejó algo de ilusión al beticismo en una conexión con Dios.

Muy creyente el delantero, dejó las siguientes palabras a la hora de valorar el pinchazo ante Osasuna: "Es un partido del cual nos vamos con un sinsabor. Veníamos acostumbrándonos a ganar, más aquí en nuestro estadio, con nuestra gente. Da mucha impotencia, porque tú luchas, pero hay cosas que no dependen de nosotros, que no se controlan de buena manera, y al final te afectan. Pero sin excusas: vamos a seguir y vamos a intentarlo hasta el final, mientras haya posibilidades matemáticas. Vamos a ir a Madrid, a enfrentarnos al Rayo y a tratar de sacar los tres puntos. Tengo mucha fe en que van a pinchar y que nosotros vamos a estar ahí hasta el final. Obviamente, hoy era una posibilidad muy grande para estar cerca, pero bueno, yo creo mucho en Dios y hay algo guardado".

El Cucho intenta irse entre Rubén García y Boyomo en un lance del partido. / Antonio Pizarro

El árbitro no gustó al delantero

"Es un tema del que no puedes hablar. Ustedes saben a lo que me refiero. No quiero echar culpas, por supuesto; no quiero hablar del árbitro, pero es verdad que, de los últimos 10-15 minutos, se jugaron 3-4 máximo, y eso no puede ser. Pero bueno, tratan de hacer el mejor trabajo; yo no quiero perjudicarles con eso. Tenemos que seguir luchando y enfocarnos en lo nuestro", comentaba. En el propio estadio se vivió un ambiente incómodo con Ortiz Arias y su forma de gestionar las pérdidas de tiempo de Osasuna.

También se le cuestionó por las palabras de Manuel Pellegrini tras el resultado: "Es que no hay nada que decir. La frustración que hay en el vestuario, las caras largas, la impotencia de no poder haber ganado los tres puntos, lo dicen todo. Obviamente, este es un equipo que no se conforma y sabemos que más que un punto, fueron dos perdidos. Así que a corregir, a recuperar. El equipo tiene mucha carga, la traemos de estos días".

Las fotos del Betis - Osasuna / Antonio Pizarro

Un delantero que da puntos con sus goles

Cada vez que el delantero colombiano el Betis termina sumando puntos. Pero hubo momentos en los que se le vio disconforme en el campo con la forma de jugar de Osasuna. Esto comentaba al respecto: "No, cada equipo tiene su forma de salir, jugar y plantear el partido. Están en su derecho de proponer lo que ellos quieran. Les ha salido bien y han sacado lo que han venido a buscar, un empate. Han perdido tiempo desde el principio. Pero bueno, son cosas, como te digo, que no puedes controlar. Nosotros lo luchamos, lo intentamos. Por ahí nos descuidamos en una salida. Y esto, en el primer nivel, te cuesta. Así que, como digo, a seguir, corregir y mejorar".

Terminó despejando las excusas sobre el cansancio: "No, creo que no podemos excusarnos en eso. Nosotros somos deportistas de alto rendimiento y estamos listos para jugar cada 3-4 días. Es cierto que se jugó prórroga, el viaje, etc. Puede para unos compañeros haber afectado un poco, pero estábamos muy preparados para jugar. No se habría dicho esto si no llegan a conseguir ese gol, sino qué bien estamos físicamente. Son detalles".