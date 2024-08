Ceballos viaja a Gran Canaria con el Betis de fondo

SEVILLA/El culebrón de Dani Ceballos y su vuelta al Real Betis Balompié va avanzando por momentos. Al margen de los avances que se produjeron ya hace unos días con el club verdiblanco llamando a la puerta del jugador en varias ocasiones, todo estaba parado hasta la tarde de ayer, cuando Nabil Fekir emprendía un viaje a París, y de ahí a Emiratos Árabes, para dejar el conjunto verdiblanco pese al dolor que esto ha provocado en infinidad de aficionados. Ya publicábamos ayer en Diario de Sevilla que esa era la primera pieza del efecto dominó que debía caer para que se produjese esta difícil operación. Un paso para nada sencillo y que se ha terminado dando aunque todavía no de forma oficial.

Lo siguiente es la negociación con el Real Madrid, ya que en el apartado del jugador también nos comentaban desde su entorno que había dicho 'sí' al proyecto del conjunto de La Palmera, dispuesto a ayudar al máximo en el tema del salario y con la voluntad imperiosa de querer vestir de verdiblanco en esta temporada, pero no depende de él. Florentino no lo va a dejar salir gratis, está claro, pero desde el entorno del jugador también nos informan que las cantidades no van a ser desorbitadas por un futbolista que le costó al conjunto blanco 15 millones de euros hace 7 años y que no ha jugado mucho.

Dani Ceballos viaja con el Madrid a Gran Canaria

En la mañana de este jueves el club de la capital ha embarcado en un avión dirección Gran Canaria para enfrentarse en la noche de hoy a la UD Las Palmas. Partido para el que Dani Ceballos estaba convocado. Finalmente, ha subido a ese avión a pesar de haber pedido no viajar aunque parece cuestión de horas que se avancen las últimas condiciones con Real Madrid y Betis para que se cierre el acuerdo. A expensas de conocer al detalle las cifras de la salida de Nabil Fekir (las cuales se pueden utilizar al 100% por el club bético al estar en la regla 1:1), las opciones de cash que tienen en la planta noble del Villamarín son limitadas. Por ello, la opción que más peso tiene sobre la mesa es la de una cesión con compra obligatoria en la que el importe crezca a final de temporada en función de una serie de objetivos que debe cumplir el utrerano sobre el terreno de juego.