El Betis aprieta con Ceballos dispuesto a poner todo de su parte

SEVILLA/Un verano más el culebrón de la vuelta de Dani Ceballos al Real Betis Balompié aparece en escena. En este caso, en los últimos días de mercado cuando, a priori, el club heliopolitano tiene el trabajo hecho en la parte de llegadas. Hace un par de días, MARCA publicaba la información de que el Mónaco y el Betis estaban muy interesados en sus servicios en este tramo final de la ventana estival. Ha habido muchos clubes detrás del centrocampista a lo largo del verano. Atlético de Madrid, Milan, Inter... pero a día 28 de agosto sigue vistiendo la camiseta blanca del 15 veces campeón de Europa. El pasado 11 de julio pudieron leer en Diario de Sevilla que el jugador ya conocía de primera mano el interés del conjunto de La Palmera. Y es que en más de una ocasión ha coincidido con personalidades importantes de la comisión deportiva tanto para actos festivos (en los que ha aparecido la conversación de su futuro) como en otros no tan informales.

La realidad es que en estos momentos la llegada del mediocentro de Utrera a Sevilla es una quimera. Y a pesar de que también lo eran otras operaciones, como por ejemplo la de Vitor Roque, en este caso debe producirse un efecto dominó demasiado extenso como para poder llegar a pensar que pueda terminar dándose. Bien es sabido que, lo primero, sería que se pudiese liberar una cantidad importantísima en el límite salarial, algo que pasa inevitablemente por la salida de jugadores como William Carvalho o Nabil Fekir, con una oferta de Arabia Saudí que se estudia, o una venta de una cuantía altísima. Su salario asciende a cerca de 4 millones de euros netos y con la salida de Rodri simplemente no sería suficiente. Es el principal problema y también el primer recurso de su entorno a la hora de hablar sobre la operación, ya que el Betis no dispone de la fuerza suficiente como para ir a por él.

Dani Ceballos calienta en el encuentro del Real Madrid con el Valladolid. / AFP 7

El Madrid, el segundo escollo

Si por casualidad llegase a caer esa primera pieza, la siguiente sería hablar con el Real Madrid. Si se cataloga la negociación de la forma en la que se está haciendo es por algo. Carlo Ancelotti cuenta con él, a pesar de lo que demuestra y ha demostrado partido tras partido durante los últimos años. Además, Florentino Pérez no se plantea ningún escenario en el que el conjunto blanco no termine percibiendo una interesante cantidad por un jugador que consideran importante. Por ello, siempre y cuando se produzca la primera de las condiciones ya comentadas, resulta difícil pensar que Joaquín, Manu Fajardo y Ramón Alarcón puedan lograr con el 'mandamás' de la industria del fútbol lo mismo que hicieron hace días con Joan Laporta.

De hecho, ya lo advirtió Joaquín con sus palabras la pasada madrugada en la Cadena COPE: "Lo de negociar con Florentino todavía no lo sé. Todavía no me han dado órdenes. Estoy esperando que me den salida. Ceballos es un grandísimo futbolista (me voy a poner ya en plan presidente), es un futbolista que ha salido de aquí, que siente el Betis, a todos nos encanta. ¿Que pueda venir al Betis? Bueno, ya veremos. No es fácil. Tiene un gran contrato, puede contar para Ancelotti... Y va a depender un poco de las circunstancias".

Dani Ceballos, jugador del Real Madrid / Marina Bernal

Dani Ceballos, dispuesto a facilitar su llegada

La situación del jugador es complicada y en estos momentos muy poco depende de él. La piedra está en el tejado del conjunto heliopolitano, que debe hacer su trabajo tanto con la parte de salidas como con la negociación con Florentino. Desde el entorno del propio futbolista trasladan a Diario de Sevilla que la voluntad imperiosa del chico es jugar. Quiere tener muchísimos más minutos, ser importante en un equipo grande y siempre con la ilusión de volver a defender la camiseta de su país con un Luis de la Fuente que siempre lo ha tenido en alta estima. De hecho, en las últimas horas ha publicado una foto en un entrenamiento en su Instagram, con una canción de Manuel Carrasco titulada 'No dejes de soñar'. Un mensaje enigmático que bien podría referirse tanto a sus ganas de triunfar en la capital como de volver a su casa, aunque también incluye una parte que dice: "A veces tenemos que perder para luego poder ganar".

Como también nos trasladan, si Real Madrid y Real Betis llegasen a tener buena sintonía, el jugador ve con buenos ojos regresar a su casa y realzar su carrera deportiva. Tiene un contrato muy importante hasta 2027, pero pondría todo de su parte para que todo pudiese cerrarse en las últimas horas de mercado y se llegase a buen puerto. Pero este sería el último y a la vez el menor de los problemas. Para llegar a él, se deberá hacer un final de mercado prácticamente heroico desde el Villamarín.