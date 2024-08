Joaquín admite un viaje programado para un fichaje y la situación con Ceballos: "A todos nos encanta"

SEVILLA/Si le faltaba algo al mercado de fichajes del Real Betis Balompié a estas alturas era a su mayor leyenda, Joaquín Sánchez, haciendo las veces de hombre importante en la comisión deportiva y en algunas negociaciones, dejando totalmente claro que Dani Ceballos es un futbolista por el que se va a pelear en las últimas horas de mercado y también que para este miércoles hay un viaje programado para poder resolver alguna situación de la ventana estival. Lo hizo en el programa nocturno de la Cadena COPE, en respuesta a varias preguntas de Juanma Castaño en las que lejos de esquivar los asuntos delicados del final de la planificación deportiva, dentro de su más que habitual tono jocoso pero también por momentos con la seriedad que corresponde al cargo que actualmente ocupa en el conjunto de La Palmera.

Estas fueron sus declaraciones en torno al utrerano, vinculado de nuevo a un posible regreso a heliópolis cuando el presentador le preguntó, de forma directa, que si iba a negociar por Dani Ceballos con Florentino y si estaba preparado para hacer frente a 'ese toro': "Sí. Estoy preparado, pero lo de negociar con Florentino todavía no lo sé. Todavía no me han dado órdenes. Estoy esperando que me den salida. Ceballos es un grandísimo futbolista (me voy a poner ya en plan presidente), es un futbolista que ha salido de aquí, que siente el Betis, a todos nos encanta. ¿Que pueda venir al Betis? Bueno, ya veremos. No es fácil. Tiene un gran contrato, puede contar para Ancelotti... Y va a depender un poco de las circunstancias".

La realidad es que, a día de hoy, la única opción de que Dani Ceballos vista de verdiblanco pasa por la salida de uno de los dos pesos pesados a nivel salarial de la entidad en las últimas horas de esta ventana de transferencias: William Carvalho o Nabil Fekir. Eso por parte bética, ya que después el jugador debería reducir considerablemente lo que cobra o al menos buscar que la ficha sea compartida con el club blanco, que además deberá aceptar una cesión con opción de compra en una operación parecida a la de Natan o Vitor Roque.

Un viaje programado este miércoles

Por si ese bombazo fuese poco, Joaquín siguió detallando el proceder en el mercado bético hablando de un viaje que está programado a lo largo de este miércoles relacionado con otra operación: "Mañana (lo dijo en la noche de ayer, martes 27 de julio) hay un viaje programado. Igual no tenemos que salir, pero está un viaje programado. Caer como mañana no (en torno a un fichaje), pero está el mercado abierto. Tú sabes que en los últimos días es donde se hacen más cosas, donde llegan más negociaciones, se ofrece mucho más o lo que no llegaba ahora aparece".

Y es que al margen de la situación de Dani Ceballos, las salidas que deberían producirse para que estoy ocurriese y la marcha de Rodri al Mallorca, la otra gran situación que queda pendiente es en la portería. A Álvaro Valles se le agota el tiempo y la salida de Rui Silva podría estar cerca de desbloquearse para poder incorporar al ex canterano verdiblanco. De hecho, hay un vuelo chárter programado desde Sevilla hasta Gran Canaria en la tarde de este miércoles, por lo que todo indica que lo del viaje podría ir por el cierre de la operación por Valles.