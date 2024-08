La primera reacción de Vitor Roque al Villamarín: "Madre mía, increíble"

SEVILLA/Sin lugar a dudas, el fichaje de Vitor Roque por el Real Betis Balompié es el movimiento que más ilusiona a la hinchada verdiblanca. No sólo por lo que significa: delantero, rápido, potente, con hambre de seguir mejorando y demostrar cosas y que le costó al FC Barcelona una auténtica millonada. Sino también por lo que ha mostrado desde que aterrizó en el aeropuerto de Sevilla. No ha aparecido una imagen suya en la que no salga con una sonrisa, siempre contento, demostrando que está feliz y que tiene muchísimas ganas de poder demostrar que es un grandísimo delantero, pero vestido de verdiblanco.

Este martes el conjunto bético ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que aparecía reaccionando por primera vez al estadio que será su casa durante, al menos, esta temporada. Mientras tanto, dejaba un mensaje positivo a los aficionados: Hola béticos, voy a ver el estadio por primera vez con la camiseta del Betis... ¡Madre mía! Increíble. Increíble, increíble. Más grande de lo que pensaba. Estoy con muchas ganas de jugar, muchas ganas de empezar. Espero ver a todos los aficionados aquí. ¡Viva el Betis manquepierda, mucho Betis!".

Una adaptación rápida

Desde luego, la cara con la que mira el estadio y la sonrisa con la que habla lo dicen todo de Vitor Roque. Una ilusión desbordante de un chico de 19 años que lo único en lo que está centrado ahora mismo es en demostrar su valía como delantero. En Brasil se espera muchísimo de él. No podrá debutar este jueves en competición europea ya que no aparece en la lista que mandó el club a la organización el pasado día 16 de agosto, pero podrá tener su oportunidad el próximo domingo, nada más y nada menos que en el Estadio Santiago Bernabéu.

Al hilo de su llegada a la ciudad ha hablado Iker Losada, que ha dejado claro que es un futbolista top y que se está adaptando muy bien: "Pues la verdad es que genial, lo veo una persona muy natural, que se adapta muy rápido a todo, de hecho, estos dos primeros días parece que lleva con nosotros todo el mes de agosto jugando y todo, y creo que es una persona, aparte de que futbolísticamente es muy bueno, creo que tiene cosas de crack que nos va a venir muy bien al equipo".