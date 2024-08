Iker Losada y un recuerdo con su ídolo: "Por favor, Isco, dame la camiseta"

SEVILLA/Quizá la incorporación de Iker Losada es una de las más ilusionantes y prometedoras del mercado de fichajes del Real Betis Balompié debido a la calidad que atesora el gallego, el bajo importe de la operación por uno de los mejores profesionales que dio la temporada pasada la Segunda División y las expectativas que hay con él. Pero, de momento, su protagonismo no está siendo el mayor ni más deseado (aunque bien es cierto que se lleva poco tiempo de temporada oficial). Ya en los amistosos de preparación dejó varios detalles y sobre todo algún gol que daba muestras del potencial ofensivo que atesoraba este jugador, y todos los aficionados verdiblancos esperan que con tres competiciones pueda tener minutos en una posición francamente complicada, y más cuando regrese Isco Alarcón. Losada ha atendido esta noche a los medios de comunicación del club en una entrevista en la que ha podido repasar un poco cómo ha caído en Sevilla y la actualidad más cercana en estos momentos en el club.

Comenzó hablando sobre el proceso de adaptación que está atravesando. Es un chico joven y salir de casa a una nueva ciudad no es fácil: "La verdad es que muy contento, adaptándome al calor lo más rápido posible y contentísimo. Sí, un poco de shock también de realidad de estar aquí, de todo lo que es esta entidad como club y creo que eso, que aún no estoy asimilando del todo lo que pasó todo este verano, porque fue como todo muy rápido y la verdad es que ahora que voy asimilando un poco, ya al estar en casa, estar más tiempo aquí, pues voy asimilándolo y súper orgulloso de mí mismo de ir superándome poco a poco todos los días y muy contento".

Iker Losada ante el Austria Salzburg / Real Betis

Un club que supera las expectativas

"No, yo creo que todavía son más grandes de lo que yo pensaba. Yo pensaba venir a un club grande, esperaba también que los jugadores fueran buenos, pero es que llego aquí con esas expectativas enormes y aún me sorprenden todavía más, pues al final es eso, trabajar todos los días con gente que te ayuda a mejorar y seguir trabajando, esforzándome y consiguiendo todo lo que me proponga", exponía sobre si se esperaba el nivel que hay en el equipo y en la entidad.

Habló también sobre el momento y el proceso en el que toma la decisión de ir al Betis. Tenía más ofertas, pero lo tuvo claro: "Yo creo que también fue decisión mía propia de hablarlo con mis agentes de lo que nos podía venir bien, de también aprender en un club como este, que es muy grande, jugando tres competiciones, intentando luchar por todo en las tres, entonces creo que es un paso que teníamos que dar con mucha ilusión y, sobre todo, con eso, con lo que digo siempre, de trabajar y esforzarme, que es lo mínimo que tengo que hacer". Y precisamente ese trabajo dio sus frutos en forma de debut en Europa en Eslovaquia, un sueño para Iker: "Pues una alegría que desborda en mí, al final no me veía jugando Europa y llego allí a Eslovaquia el primer partido, pues es un orgullo, además de debutar allí, pues imagínate, una satisfacción enorme a todo el trabajo que llevo durante esos dos años y al final es que es bonitísimo, yo creo que del fútbol creo que lo más bonito es jugar en un equipo grande y si lo puedes hacer en competiciones europeas pues creo que es increíble".

Iker Losada conduce un balón ante Diakité / Eramos Fenoy

Personalidades importantes

No hay dudas de que la acogida de Iker Losada en el vestuario ha sido muy buena, destacando por encima algunos nombres de los que aprende constantemente como Isco Alarcón o Manuel Pellegrini: "Sí, sí, siempre está muy pendiente de todos. Creo que nos dice en cada momento lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que aprender, el trabajar todos los días y creo que tenemos que seguir así. Él nos aconseja hacerlo, tú lo haces, también tienes tus propias conclusiones y tienes que ir juntando tanto lo que dice el míster como lo que tú piensas", destacaba sobre el Ingeniero. Le pidió la camiseta al de Arrollo de la Miel con el Celta, pero no pudo ser: "Sí, pues para mí, ya te digo, siempre fue uno de mis ídolos de esta infancia ya adolescente que tenía y, sí, justo debuto contra ellos, meto gol y lo primero que hago es ya ir a junto de él a pedirle la camiseta, por desgracia, al final no me la pudo dar, pero, vamos, que ya iba corriendo agarrándolo en el brazo, por favor, Isco, dame la camiseta y, nada, la verdad es que genial".

Y es que el gallego se derrite con el capitán: "Hablamos todos los días, siempre me llama el chavalín, ya viene junto a mí y me dice 'el chavalín' y siempre se mete conmigo, entonces tenemos una relación muy buena, muy bonita y yo admirándolo cada día más". Para cerrar, terminó repasando sus objetivos para esta temporada y mostrando las ganas que tiene de tener minutos: "Pues aprender, jugar los máximos minutos posibles y sobre todo eso, el disfrutar de estar aquí, de jugar tres competiciones, de intentar ganar todo lo posible, y ese es mi objetivo, el aprender, el disfrutar de todos los minutos que tenga en el campo y trabajar".