Iker Losada sobre Pellegrini: "Entrenadores así son los que valen la pena"

SEVILLA/Iker Losada ha caído de pie en el Real Betis Balompié. Hay mucha ilusión puesta en el gallego tras su impresionante temporada en LaLiga Hypermotion, pero todavía le falta justificar esa emoción sobre el terreno de juego vestido de verdiblanco. Aunque, de lo poco que se pudo ver de él en Austria, destacaron tres claves fundamentales: desparpajo con balón, buen golpeo de media distancia y la portería rival entre ceja y ceja. En las últimas horas ha atendido a los compañeros de Relevo en una entrevista en la que ha dejado muchos titulares, pero sobre todo ha hablado de dos pesos pesados del vestuario a día de hoy: Fekir e Isco.

"Yo esperaba que fuese muy, muy, muy bueno. Pero Nabil, lo estoy viendo entrenar y es todavía mejor de lo que yo imaginaba", comentaba el de Catoira sobre el franco-argelino. Cuando Isco debutó con el Real Madrid en LaLiga, Losada tenía tan solo once años: "Desde pequeño lo estoy viendo, en el Madrid, en el Málaga, creo que es un jugadorazo. Me encantaría jugar con él, pasarnos el balón un poquito...".

Iker Losada entrenando con el Betis en Sevilla / Real Betis

El Betis, un 'boom' en su cabeza

Muchos jugadores lo han comentado a lo largo de sus carreras. Cuando te llama el Real Betis, algo cambia. Así lo confirmaba también Iker Losada al contar el cómo se fraguó su fichaje: "Me entero de lo del Betis y es como un boom en mi cabeza". Y es que tal y como describe al club, el futbolista es totalmente consciente de que debe dar el 100% para estar a la altura: "Como club es una familia, me lo demostraron el día que llegué al reconocimiento médico. Es un salto importante, pero un club como el Betis merece el trabajo y el sacrificio que yo quiero hacer".

Aunque todo no son buenas noticias para él. Isco, Fekir, Rodri, Ayoze... Son muchos los jugadores que pueden tener espacio en su misma posición y no será fácil tener un hueco en el once. Sabe que "son jugadores de otro nivel" y que tiene que "seguir trabajando, madurando como jugador y creciendo como persona".

Iker Losada ante el Austria Salzburg / Real Betis

Pellegrini, una figura importante para Losada

Es una temporada importante para el técnico chileno. Tiene en su mano poder seguir haciendo historia y desde ya le está transmitiendo a los protagonistas la importancia de este curso. Esto comenta el gallego sobre las lo que les dice el preparador: "Que trabajemos, que el año va a ser duro con tres competiciones y con muchos partidos, pero que los disfrutemos. Jugar en Europa es muy bonito, la Liga, la Copa… Sobre todo la palabra es disfrutar". Un Pellegrini que ha dejado en su flamante fichaje una imagen de ser "un entrenador que tiene las cosas claras, conciso" terminando con un contundente mensaje: "Entrenadores así son los que valen la pena".

Un jugador respetuoso, ambicioso y luchador que tuvo unos inicios duros en una familia muy humilde: "Mi padre y yo íbamos siempre con el coche de Pontevedra hasta Vigo. Todo el esfuerzo que hicimos de pequeño, para mí no era tan esfuerzo como para mi padre, que venía en el coche, se comía una hora de trayecto, el entrenamiento y otra hora de vuelta. El sacrificio de mis padres merece que yo esté ahora aquí, demuestre lo que valgo, y todo lo que vaya consiguiendo va a ser para ellos".