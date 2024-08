La imágenes de Vitor Roque en su primer entrenamiento con el Betis

SEVILLA/El Real Betis Balompié ha entrenado en la mañana de este lunes en la ciudad deportiva Luis del Sol tras regresar en la noche de ayer del viaje a Vitoria, que terminó sin ser demasiado gratificante para los de Manuel Pellegrini tras el empate cosechado ante un equipo que no tiró a puerta y después de tener varias ocasiones importantísimas para poder haberse hecho con la victoria.

Pero la vuelta al trabajo ha sido iluminada con una sonrisa. Y esta no es otra que la de Vitor Roque, jugador cuya incorporación al conjunto verdiblanco ya ha sido oficializada por parte de ambos clubes y que en la mañan de este lunes ya se encuentra a las órdenes de Manuel Pellegrini para preparar los próximos enfrentamientos del conjunto verdiblanco. El jugador brasileño ha comenzado la sesión con total normalidad junto al resto de sus compañeros, que después de la charla con el Ingeniero ha recibido numerosas muestras de cariño con un 'pasillito' ya más que habitual en estas fechas.

Vitor Roque en uno de los rondos del entrenamiento del Betis / Manu Colchón

No podrá jugar el jueves

Hay mucha confusión con la situación de Vitor Roque de cara al partido del jueves en UEFA Conference League y sus posibilidades de debutar esta semana. Lo ideal hubiese sido que en un encuentro en el que la eliminatoria ya está más que definida, hubiese tenido los primeros minutos para comenzar a aclimatarse y poder llegar ya con algunas nociones más al partido del domingo en el Santiago Bernabéu, pero no va a poder ser. El club envió el viernes 16 el listado definitivo de jugadores que van a participar en la ronda de play-off, por lo que hasta que no se defina este encuentro y pasen a la fase de grupos, no podrá ser inscrito en la nueva lista UEFA. Tendrá que esperar por tanto su debut, aunque el morbo está servido. Será, si así lo considera el Ingeniero, en el campo del eterno rival de su anterior club, con su compatriota Endrick delante, con quien se le compara constantemente y que, por cierto, ya lleva un gol en LaLiga.

Al igual que tampoco podrán jugar este jueves Bakambu, Isco y Nobel Mendy. Los tres jugadores lesionados durante el transcurso de estas últimas semanas siguen sus planes específicos de recuperación y no estarán disponibles para Manuel Pellegrini de cara al duelo del jueves en competición continental, y en el caso del malagueño, tampoco en el Santiago Bernabéu (ya que muchos lo esperaban pero Pellegrini ya se encargó de descartarlo). Queda la duda de la situación física de Marc Bartra, que tuvo que retirarse del partido ante el Alavés por unas pequeñas molestias físicas y hoy, junto al resto de titulares en el partido de Vitoria, ha hecho trabajo de recuperación en el gimnasio.