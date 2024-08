Fekir y la cruz que le lastra en el Betis

SEVILLA/Pocos futbolistas más importantes que Nabil Fekir hay en el plantel de Manuel Pellegrini. Viene de cuatro titularidades consecutivas contando con el amistoso ante el Bayer Leverkusen (que por fecha y entidad del rival podría incluirse casi como parte de la temporada) y está contando con muchos minutos. Tan cierto es que puede ser en parte por la ausencia de Isco Alarcón, como también que con Rodri e Iker Losada hay opciones para dejarlo en el banquillo si su rendimiento no fuese el óptimo. Pero es que no es el caso. Poco a poco vamos viendo a un futbolista que va recuperando (a pasos lentos pero firmes) un buen rendimiento, algo fundamental para el esquema del Ingeniero.

De hecho, tan importante es para él que el propio entrenador lo tiene en mente para infinitas variantes en el equipo. Cuando en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Deportivo Alavés era preguntado sobre el papel que tendría el franco-argelino en el once con la vuelta de Isco y si podría ser relagado a la banda derecha y cumplir, comentaba lo siguiente: "Los futbolistas trabajan en dos funciones. Tambien lo puede hacer (jugar en banda diestra) Isco, Iker Losada o Pablo Fornals, aunque tambien pueden jugar de mediocentro. Las alternativas nunca son un problema para mi como tecnico". De momento, el papel de Fekir sigue estando en la mediapunta y en el empate del equipo en Vitoria volvió a destacar por encima del resto de sus compañeros, sobre todo en la segunda parte.

Fekir conduce la pelota en Mendizorroza. / Europa Press

Los fallos clamorosos, una triste constante

Llama muchísimio la atención el hecho de que es un jugador que, desgraciadamente, se ha malacostumbrado a fallar ciertas ocasiones que, atendiendo a sus cualidades y a los emolumentos que percibe, se antojan incomprensibles. La de hoy ante Sivera ha sido una de ellas. Los tres puntos estaban siendo cantados ya por todos los aficionados verdiblancos cuando encaró la portería rival totalmente solo y bien perfilado a su pierna buena. Que falle muchas ocasiones bastante claras tiene una lectura positiva y una negativa. La evidente es el análisis simple: "No se puede fallar eso". La positiva: "Para fallar las ocasiones, hay que estar ahí y generarlas".

Y la realidad es que ambos puntos del debate son correctos. Nabil Fekir realizó un gran partido (sobre todo la segunda mitad) ante los de Luis García. Por momentos de forma más activa y en otros de una forma un tanto apagada, pero participó y fue pieza clave en la construcción ofensiva del equipo. En los duelos individuales no estuvo tan inspirado, pero si la pelota no pasaba por sus botas no había futuro en la jugada. Como muestra de ello, el segundo MVP consecutivo en dos partidos disputados en esta temporada en LaLiga EA Sports. Es clave en el esquema.

Nabil Fekir observa una jugada en el encuentro ante el Alavés / Europa Press

Autocrítico, pone la otra mejilla

A pesar de su creciente nivel, el media punta fue bastante autocrítico en las declaraciones post partido: "Hemos tenido más ocasiones que ellos. En la segunda parte hemos entrado mejor. Al final, merecíamos la victoria hoy. Son ocasiones claras que tenemos que meter. Fallé una muy clara. Hay que trabajar para meter las próximas". Admitió que al equipo le faltó definición: "Yo el primero. Tengo que meter las ocasiones que tenga. Hay que levantar la cabeza y seguir".

"Después del partido del jueves teníamos ganas de llevarnos los tres puntos aquí. No ha sido posible. Hay que trabajar siempre para conseguir los objetivos", terminaba cerrando antes de encarar el túnel de vestuarios, pensando desde ya en el encuentro que resolverá la fase de play-offs de la UEFA Conference League, el próximo jueves a las 21:00 horas en el Benito Villamarín.