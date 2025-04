Carmona: "No podemos seguir así, el Sevilla es muy grande como para llevar 4 derrotas seguidas"

José Ángel Carmona era muy duro en su análisis. “Nos vamos jodidos otra vez más. No podemos seguir así. El Sevilla es muy grande como para llevar cuatro derrotas consecutivas. El equipo lo da todo, pero no nos da. Así que tenemos que exprimirnos más y dar más. Si no, no nos da”, reconocía el defensa visueño, muy crítico con la falta de contundencia arriba.

“Empezamos bien. No materializamos nunca las oportunidades que tenemos; cinco claras y no hacemos gol. Nos condenan con un gol que nos acaba haciendo daño. El equipo lo da todo, ahí no puedo achacar nada. Tenemos que dar todos un paso adelante, yo el primero. No estoy dando todo mi nivel y tengo que ponerlo al servicio del equipo, como mis compañeros”, decía.