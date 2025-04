García Pimienta: "Por supuesto que puedo levantar esto"

García Pimienta sigue viéndose fuerte y capaz de levantar la situación del Sevilla a pesar de que la dinámica del equipo no puede ser más negativa. Cuatro derrotas seguidas es algo que difícilmente se puede defender, pero el entrenador barcelonés no cree que la situación sea dramática.

“Cuando ves que la gente se deja la vida, cuando ves cómo trabajan estos futbolistas... hay que creer. Esto es fútbol y puede pasar. Hemos tenido ocasiones en la primera parte y hemos llegado. Ellos han tenido una opción al final de la primera parte y han marcado. Con estos chicos al fin del mundo”, sentenciaba el todavía entrenador del equipo sevillista.

García Pimienta, pese a la polémica del gol del Valencia, evitaba comentar la actuación arbitral. “No voy a hablar, ha habido decisiones que nos han perjudicado, pero no es determinante. Hemos pasado de una falta al borde del área que no nos han pitado a una contra con el tiempo excedido que ha acabado en el gol de ellos. Pero no son excusas. Hoy las decisiones arbitrales no han caído de nuestro lado”.

El técnico escuchaba la pregunta clave. “¿Está capacitado para levantar esto?”...

“Por supuesto, los veo entrenar, y por supuesto que lo podemos levantar. Hay siete partidos y los veo entrenar. Ya estamos pensado en el próximo partido ante el Alavés”, respondía ante los micrófonos de Movistar Plus.

“La primera parte ha sido muy buena, con ocasiones, muchas llegadas, chuts desde fuera, incluso en la segunda el de Sambi que Mamardashvili para muy bien. Hemos merecido más por actitud, por juego, por todo, pero cuando no tienes efectividad puede pasar de todo”, insistía luego en la televisión oficial del club.