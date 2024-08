Betis: El final del mercado centra la atención

Sevilla/La tercera jornada del campeonato liguero ya está en marcha, pero el Betis puede centrarse en otros asuntos porque su encuentro ante el Getafe fue aplazado al disputar este jueves la vuelta de la eliminatoria de la Conference League frente al Kryvbas ucraniano. Pero con el duelo encarrilado tras el 0-2 cosechado en tierras eslovacas, el club se centra estos días en el cierre del mercado estival, que acaba a la medianoche del viernes, con el objetivo de acabar una planificación que se ha ido cociendo a fuego lento aprovechando las oportunidades que surgían, pero con la sensación de que no se ha hecho todo lo que se quería.

Y es que un verano más William Carvalho, factor diferencial para Manuel Pellegrini pero un agujero en el excel de la directiva, ha aguantado todo el verano en el disparadero de salida. El mercado en Arabia Saudí no acaba hasta el 6 de octubre, por lo que podría salir más adelante, aunque generaría un problema como pasó el año pasado con Luiz Felipe. Además, la ansiada oferta por Fekir no llegó para ingresar una cantidad importante, por lo que la entidad ha ido fichando conforme se producían las salidas. En total van ocho altas (Perraud, Diego Llorente, Iker Losada, Ricardo Rodríguez, Adrián y los cedidos Natan y Vitor Roque) incluyendo a Marc Roca, adquirido en propiedad. Por contra, son once bajas (Chadi Riad, Abner, Pezzella, Ayoze, Willian José, Guido Rodríguez, Miranda, Borja Iglesias, Claudio Bravo, Sokratis y Juan Cruz a los que hay que sumar a Rober González y Álex Collado), pero el club trabaja todavía para cerrar un plantel que con Isco y Bakambu recuperándose aún ha empatado en las dos primeras jornadas generando dudas todavía con un juego irregular.

Los posibles movimientos pasan porque haya salidas. Con todas las fichas ocupadas después de inscribir a Vitor Roque, para que llegue algún jugador más hay que liberar espacio salarial y en el vestuario

La espera de Valles

Una de las situaciones a seguir es la del portero Álvaro Valles. El de La Rinconada tendría un acuerdo con el Betis y ha rechazado ofertas para salir de Las Palmas esperando al club sevillano. El presidente del conjunto isleño, Miguel Ángel Ramírez, dejó claro que el precio del guardameta era de unos 10 millones, lejos de los 4 que ofrecieron desde La Palmera y en su pulso dejó claro que no dudaría en dejar al futbolista en la grada el año de contrato que le queda. “Nosotros tenemos ahora mismo la portería completa, no hay ninguna vacante, ya sabéis que es un jugador que gusta, tiene contrato en vigor con Las Palmas y nosotros respetamos que tenga contrato en vigor con Las Palmas”, explicaba Ángel Haro. De esta forma, sólo la salida de Rui Silva permitiría hacer algún movimiento de última hora en la portería. Desde Portugal se desliza que el Benfica sigue interesado, pero el mercado en el país luso se cierra el 2 de septiembre, por lo que sólo se permitiría su salida hasta el viernes. La entidad hispalense sólo contempla un traspaso.

Ceballos..., otra vez

No hay ventana de fichajes en Heliópolis en la que no surja el nombre de Dani Ceballos. Ahora apunta el diario Marca que el utrerano se replantea su futuro tras no jugar con el Mallorca y salir en el minuto 85 frente al Valladolid. A sus 28 años, y con contrato hasta 2027, quiere minutos y regularidad, algo que Carlo Ancelotti no le da pese a que se cansa de repetir que cuenta con él. Por ello no se descarta una salida si todas las piezas encajan en estos últimos días. También se habla del interés del Mónaco.

Y para que encajen es necesario liberar masa salarial y una ficha, por lo que sería insufuciente con que cuaje la cesión de Rodri al Mallorca, por lo que aún habría que hacer ingeniería financiera para cuadrar la inscripción de Ceballos. Los clubes negocian y el extremeño salía del entrenamiento este lunes repitiendo un escueto “ya veremos qué pasa” al ser cuestionado por su situación. Los dos equipos negocian una cesión con opción de compra, cláusula que en principio el Betis no quería incluir inicialmente ya que solicitaba o cesión sin más o traspaso por seis millones.

El viernes antes de las 00:00 horas del sábado se cierra el mercado en las cinco grandes ligas (España, Alemania, Italia, Francia e Inglaterra) y el Betis afronta con deberes por hacer los que serán unos últimos días frenéticos.