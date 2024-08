Vitor Roque ya está inscrito en LaLiga por el Betis

Vitor Roque se entrenó con el Betis por primera vez esta mañana, después de que el Betis y el Barcelona dieran carácter oficial al acuerdo de cesión alcanzado por los dos clubes. El brasileño incluso ya está inscrito en laLiga con la entidad heliopolitana y podría debutar en el próximo encuentro liguero de los verdiblancos, aunque no este jueves en la vuelta de la eliminatoria de acceso a la Conference League al no estar inscrito en Europa para este play off. El 1 de septiembre en el santiago bernabéu tendrá su primera oportunidad.

El delantero viene a reforzar una parcela en la que los béticos ha sufrido las bajas de Willian José, vendido al Spartak de Moscú, Borja Iglesias, cedido al Celta, y Ayoze, traspasado al Villarreal, de manera que en los primeros encuentros de la temporada Manuel Pellegrini apostó por Ruibal como jugador más adelantado. El ex del Atlético Paranense tendrá minutos en el Betis después de no haber disfrutado de continuidad la pasada campaña cuando llegó al Barceloa con el curso ya iniciado sin llegar a convencer a Xavi, con el que tuvo un papel testimonial pese a que su fichaje costó 30 millones firmando por ocho campañas hasta junio de 2031. En 16 partidos de azulgrana (353 minutos) marcó dos goles.

Roque, de 19 años, venía de firmar en Brasil año 28 tantos y 11 asistencias en 81 partidos en su anterior equipo en Brasil, por lo que es un futbolista con gol que se mueve bien en la zona de ataque. Llega al Betis cedido con una opción de compra al final de curso de 25 millones, préstamo que se podría ampliar a un segundo año al término del cual la opción de compra se elevaría hasta los 27,5 millones. Cifras alejadas, en cualquier caso, de las posibilidades económicas de la entidad hispalense, que se hará cargo este año de su ficha al completo.