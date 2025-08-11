Daouda Traoré, refuerzo para la medular del Betis Deportivo

El Betis ha conseguido la cesión de Daouda Traoré, que llega para reforzar la medular del filial. La entidad verdiblanca contará con una opción de compra por el centrocampista de dos millones de euros.

Según informó el periodista Fabrice Hawkins, Southampton y Betis han alcanzado un acuerdo para la cesión de Daouda Traoré, que incluye una opción de compra de dos millones de euros que el club podrá ejecutar al final de la temporada. El jugador pasará este martes el reconocimiento médico.

Un jugador de apenas 19 años, 1,88 metros de altura y nacido en Senegal, formado en el Niza, con el que disputó 28 minutos en el primer equipo durante la temporada 2023-24: uno en la Ligue 1 y otro en la Copa de Francia. Fue fichado el pasado verano por el Southampton para su equipo filial por 700.000 euros, aunque aún no ha debutado con el equipo inglés. La pasada temporada jugó cedido en el Valenciennes, en la tercera división del fútbol francés en la que disputó 32 encuentros, 22 de ellos como titular, y repartió dos asistencias. También ha sido internacional con las selecciones inferiores de Francia, participando en las categorías sub 17 y sub 16.

El Betis Deportivo, dirigido por Javi Medina, necesitaba refuerzos para esta temporada en Primera Federación tras la marcha de jugadores importantes en el centro del campo, como Ismael Barea y Mateo Flores, cedidos al Mirandés y al Arouca, respectivamente.