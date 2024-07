Diogo Costa, el 'parapenaltis' de Portugal, llave para Rui Silva y el Betis en la portería

Sevilla/La prodigiosa actuación del guardameta Diogo Costa en la tanda de penaltis del duelo de octavos de final entre Portugal y Eslovenia parando tres penaltis (y porque no le lanzaron más) hacen que el Oporto, una entidad vendedora, se frote las manos. El escenario en el que brilló con luz propia, la Eurocopa, hace que su protagonismo en la clasificación de su selección trascienda aún más llamando la atención de cualquier club europeo de tronío que busque reforzar su portería. Y una salida de su club, en el que se formó en los escalafones inferiores hasta llegar al primer equipo (plusvalía completa) sería la caída de la pieza del dominó que podría desentrañar el laberinto que el Betis tiene en su portería.

Con contrato hasta 2027, el Oporto no es un conjunto al que le tiemble el pulso a la hora de vender y la actuación de su portero en esta Eurocopa lo pone en el escaparate este verano. Y si sale el elegido para ocupar su sitio sería el bético Rui Silva, según apuntan medios portugueses como el portal ZeroZero, que añade que el conjunto que ahora preside el ex entrenador André Villas-Boas ya ha establecido contactos con el entoro del jugador para conocer su situación y receptividad en relación al cuadro luso.

Valorado entre seis y ocho millones la negociación se movería en esas cifras, pero nunca antes de que Diogo Costa, con una cláusula de 75 millones, fuera traspasado por una importante cantidad. Es la idea del Oporto, que espera una venta para poder reforzarsu plantilla en este mercado estival.

Rui Silva, con contrato hasta 2026, lleva tres campañas en el cuadro heliopolitano y esta campaña se asentó como titular por las recurrentes lesiones de Claudio Bravo, que acabó su vinculación con el equipo de La Palmera, que busca renovar su portería. Ya ha ofertado a la baja por Álvaro Valles, propuesta rechazada por Las Palmas, y tendría atada la vuelta de Adrián San Miguel, que cuenta como canterano en la lista UEFA. Además, Fran Vieites tedrá ficha del primer equipo, pero mientras Rui Silva no salga de la entidad el laberinto no encontrará una salida. Y no es algo de lo que el portugués reniegue. Al contrario. Lo está deseando. "Me encantaría volver a Portugal, si es posible por la puerta grande. Tengo la ambición y el sueño de poder representar a un gran club en Portugal. Es mi sueño desde niño. Ya he cumplido algunos a lo largo de mi carrera y, sin duda, este también es uno de mis objetivos. Estoy en una etapa importante en la carrera de porteros, una fase de madurez y crecimiento", dijo a finales de mayo a O Jogo. Incuso fue cuestionado por relevar a Diogo Costa en el Oporto: "No sé, es una pregunta difícil de responder. Puede existir esta posibilidad de que Diogo se transfiera, porque es un portero de enorme calidad, pero la cantidad de porteros que se ofrecen al OPorto es inmensa, por lo que es normal que haya una gama de jugadores para complementar esa hipotética salida. ¿Me veo en su lugar? Posiblemente, pero estoy feliz de que haya un reconocimiento del trabajo que he estado haciendo. Tengo la ambición de jugar en un gran equipo y poder ser tenido en cuenta por un club de este tipo en Portugal es muy gratificante. Me gustaría volver a Portugal por la puerta grande, poder representar a un club más grande, poder luchar por el título", dijo.

Hubo contactos con el Benfica durante el pasado mercado invernal, aunque finalmente no se llegó a ningún acuerdo y el Betis rechazó una oferta de ocho millones del Nottingham Forest en un momento en el que el club ya no tenía margen de reacción y Claudio Bravo estaba lesionado.