Betis: El laberinto de la portería y una llave: Rui Silva

Sevilla/La portería es una de las posiciones que el Betis está obligado a reforzar. Manuel Pellegrini quiere contar con tres porteros y el club ha de cubrir la salida de Claudio Bravo. Tiene ya a dos con contrato, ha ofertado por uno y tiene un acuerdo muy cercano por otro, y mantiene a uno más en la recámara por lo que pueda pasar. Las cuentas no salen en este laberinto y la lleva está clara, vender a Rui Silva. Pero hay un problema: no hay ninguna oferta por él.

El guardameta luso tiene contrato hasta 2026 y esta campaña ha tenido más regularidad por las recurrentes lesiones del chileno, que permitieron incluso a Fran Vieites tener protagonismo en varios partidos, cuajando una buena actuación en el derbi o el Santiago Bernabéu. El gallego, que ya no puede tener ficha del filial, debe ser el tercer portero de la primera plantilla, sin descartar una posible salida, ya que renovó en febrero por dos campañas más, también hasta 2026.

Pero el conjunto verdiblanco tiene como objetivo al sevillano Álvaro Valles. Al de La Rinconada le queda una temporada más de vinculación con Las Palmas y ha rechazado la renovación que le puso sobre la mesa el club canario. El presidente de la entidad insular, Miguel Ángel Ramírez, sabe que lo debe vender, pero no acepta pulsos: o pagan lo que pide o a la grada, ya que en este mercado estival ya han incorporado a dos porteros: el holandés Jasper Cillessen y el croata Dinko Horkas, que se suman a Valles y Aarón Escandell.

Y lo que pide el dirigente son 15 millones, por lo que la primera oferta de cuatro millones del Betis no la ha llegado a considerar. Las distancias son evidentes entre las partes, pero en el cuadro heliopolitano se tiene mucho interés en el cañamero, pero no a ese precio. Posiblemente ni siquiera por 10. Incluir a algún futbolista en la operación sería una posibilidad, pero de momento no se ha concretado nada.

Y mientras se negocia por Valles, el Betis ya lo ha hecho con un canterano que quiere volver a casa en la recta final de su carrera como Adrián San Miguel, que a sus 37 años queda libre tras acabar su vinculación con el Liverpool, la misma edad con la que llegó Claudio Bravo a Heliópolis para ser el portero titular de Pellegrini. Está atado ysabiendo de la disciplina del hispalense, su capacidad de trabajo, compromiso y sacrificio, no viene para pasarse un año sabático. De venir lo hará para competir por jugar y defender la portería de su Betis, con el añadido de contar como canterano para la lista europea de la Conference League.

El Betis rechazó en el pasado mercado invernal una oferta por Rui Silva del Nottingham Forest de ocho millones. No era el momento de traspasarlo, ya que Claudio Bravo estaba lesionado y no había margen para reaccionar y firmar un sustituto. También el Benfica se interesó por el luso, que ha reconocido públicamente su deseo de jugar para algún grande de su país, aunque a día de hoy no hay ofertas por él.

Y sin ofertas ni venta, con Vieites en la primera plantilla, según llegó a confirmar Ángel Haro en su día, sólo hay sitio para un fuardameta más mientras se negocia por Valles, una operación que se cocerá a fuego lento, y tiene atada la vuelta de Adrián San Miguel. Incluso por lo que pueda pasar también está en la recámara con el argentino Gerónimo Rulli, ahora el Ajax tras superar una grave lesión, pero sacarlo de su club también cuesta dinero. Un laberinto sin una salida clara de momento, con más nombres que fichas sobre la mesa.