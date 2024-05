Dos nuevas bajas en el Betis antes de recibir a la Real Sociedad: Guido y Pezzella no entrenan

El Betis se ha ejercitado este sábado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de recibir a la Real Sociedad. Se trata de una verdadera final para el conjunto verdiblanco, que necesita puntuar -o que pinche el Villarreal- para certificar matemáticamente la séptima posición o ganar para adelantar a los donostiarras en la clasificación y regresar al sexto puesto.

El cuadro bético se ha vuelto a entrenar con la presencia del argentino Chimy Ávila, que ayer jueves también participó con el grupo y tiene opciones de jugar contra la Real Sociedad. Aunque estaba previsto que el delantero rosarino esperase hasta pretemporada para regresar a la normalidad, las bajas en la parcela ofensiva han provocado que fuerce ligeramente para este domingo. En función de su estado físico, la última palabra respecto a su convocatoria la tendrá Manuel Pellegrini, que comparecerá ante los medios a las 12:30.

Pezzella y Guido, dos ausencias de relevancia

Germán Pezzella, sin embargo, pese a su participación en la sesión del pasado jueves, no ha trabajado junto a sus compañeros en la sesión previa a la Real Sociedad, por lo que está prácticamente descartado de cara al choque liguero contra los de Imanol Alguacil. El central sufrió una dolorosa fractura en el metatarsiano del pie. En su lugar, Ricardo Visus ha estado con el primer equipo.

Por otro lado, Guido Rodríguez tampoco ha participado con el grupo. El centrocampista argentino, que acaba contrato con el Betis en las próximas semanas, sufrió una contractura en el isquio durante la visita a Gran Canaria, por lo que no llega a tiempo para el duelo de este domingo. Su ausencia este viernes hace indicar que no estará disponible para el choque, aunque el Betis todavía no ha emitido ningún parte médico.

Las bajas confirmadas para el enfrentamiento son Isco, Marc Bartra y Cédric Bakambu. La estrella malagueña padeció una seria lesión ante la UD Las Palmas que resultó en una fractura de peroné, circunstancia que le descarta para las jornadas que restan y para la Eurocopa 2024. Los otros dos futbolistas mencionados tampoco jugarán en lo que queda de temporada, Bartra por su grave lesión en el tendón de aquiles y Bakambu debido a su importante lesión en el tendón del recto anterior.