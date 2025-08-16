Eder Sarabia: "El Betis es uno de los equipos grandes de España, que está donde tiene que estar"

El Betis arrancará la temporada este lunes a las 21:00 horas midiéndose al Elche, uno de los recién ascendidos. Eder Sarabia analizó este sábado al conjunto verdiblanco en la previa al encuentro que se disputará en el Estadio Martínez Valero.

"El Betis, que es un grandísimo equipo con muchos recursos", señaló sobre el equipo de Heliópolis, y agregó que "seguramente no lleguen en su mejor momento con la baja de Isco y con cosas que todavía no han cerrado con el mercado, el último partido (refiriéndose al amistoso contra el Málaga)".

Aunque también comentó las fortalezas del equipo: "Tiene jugadores con mucha calidad y talento que viene de hacer grandísimas temporadas con Pellegrini, año tras año metiéndose en competiciones europeas, ganando algún título". Sarabia le restó importancia a la ausencia del malagueño. "No está Isco, pero tienen a Gio, veremos si está Altimira, pero tienen otros de calidad, han fichado buenos futbolistas por fuera... Es un equipo que como no estemos muy bien en todas las facetas nos va a comprometer", agregó.

En cuanto a las posibles bajas del Betis en el centro del campo, indicó que "puede ser clave imponernos con el balón", aunque aseguró que "el Betis es un equipo que se maneja bien en distintos contextos, por estilo de juego y talento tiene muchas alternativas". Acabó diciendo el técnico del Elche que "son muy buenos, son uno de los equipos grandes de España, que está donde tiene que estar".

Por su parte, Eder Sarabia confirmó las ausencias de Adam y Yago por lesión, además del jugador del filial Nordin, que ha tenido protagonismo esta pretemporada, pero se perderá el encuentro ya que tiene una sanción de la temporada pasada.