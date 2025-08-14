El error que no se debe cometer al ir a La Cartuja en coche a ver al Betis

En las últimas horas, el Real Betis Balompié junto a entidades como la dirección del Estadio de La Cartuja, RENFE, TUSSAM, el Ayuntamiento de Sevilla y la Policía encargada del tráfico, han dado información sobre el Plan de Movilidad que han elaborado con el objetivo de facilitar la vida a los béticos a la hora de desplazarse al campo, destacando muchas iniciativas en todos los sentidos. Desde las lanzaderas de autobuses hasta el refuerzo de trenes nocturnos, pasando por los cortes de tráfico y la enorme batería de aparcamientos disponibles en diversas zonas. Precisamente, para esas personas que por diversos motivos, aunque no es lo recomendable, van a optar por ir a los partidos del Betis en coche privado, se ha hecho hincapié en algún que otro error que es importante no cometer.

La planificación. Todas aquellas personas que vayan a emprender viajes semanales en coche para ir a los partidos del conjunto verdiblanco tienen deberes: analizar todas las distintas alternativas, rutas, y zonas de aparcamiento recomendadas para que la fluidez del proceso sea la mejor posible. No es recomendable ir 'a la aventura'.

Así está el Estadio de La Cartuja para recibir al Betis / Jesús Gómez Japón

Recomendación personalizada

El Real Betis Balompié ha informado que a lo largo de las próximas horas se pondrá en contacto con cada uno de los abonados para indicarle cuál es la mejor fórmula para acudir al Estadio de la Cartuja. Esas recomendaciones serán en base al código postal de residencia del abonado, en base al cual se le expondrá rutas y aparcamientos más adecuados para esa ruta. De igual forma, al salir de esos aparcamientos sólo se podrá tomar esa ruta beneficiosa para facilitar la salida y la liberación del tráfico.

¿Qué ocurre si no voy al partido desde mi casa? En una web que difundirá el conjunto bético en las próximas horas, aparecerá una herramienta en la que a través del código postal, aparecerán por orden de facilidad todas las opciones públicas y privadas para acudir al estadio. Así, si se va a ir al partido desde otra zona que no sea el domicilio, se podrá consultar la mejor opción añadiendo ese código postal.

La Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja. / juan carlos vázquez

La reserva de plaza de parking

Otra medida importante para incentivar esa anticipación es la de la reserva de plazas en los parkings. En la aplicación del Real Betis se facilitará una herramienta que permitirá reservar plaza de aparcamiento en los disponibles cerca del estadio, así también las entidades valoran con números algo realistas la afluencia que va haber. Además, exponen que en esas zonas no se podrá entrar sin la reserva de la plaza.

En los aparcamientos de la Bancada hay aproximadamente unas 2.500 plazas en la zona norte y 1.500 plazas en la zona sur. Un aspecto de interés para los que acudan en coche son los cortes de tráfico. Serán: total en la glorieta de Beatriz Manchón, otro en Camino de los Descubrimientos en el acceso a la calle del ocio, y otro en la zona de Leonardo da Vinci. Los cortes de tráfico se van a hacer tres horas antes del partido. La antelación es importante o será imposible.