Las expulsiones, un problema, pero no tanto en el Betis esta temporada

Una de las obsesiones de Manuel Pellegrini esta temporada era reducir las expulsiones, circunstancia que la pasada campaña hizo que se quedaran puntos por el camino sin duda. Quiso el técnico que la 2022-23 fuese un punto y aparte en este apartado, ya que las 15 tarjetas rojas que recibió el Betis, aun siendo uno de los conjuntos que menos faltas hacía, no era el camino a seguir. De hecho el pasado curso sólo el Real Madrid cometió menos faltas: 414 los béticos por 367 los blancos, en una clasificación que lideró la Real sociedad con 621 faltas.

Este curso no iba mal la cosa. Sólo dos expulsiones. La de Willian José en Vitoria, también a manos de Hernández Hernández que se inventó una patada del brasileño en una caída, y la de Bellerín en Almería, "por realizar una entrada con el pie en forma de plancha con uso de fuerza excesiva, derribando al contrario en la disputa por un balón", según redactó Muñiz Ruiz en el acta. La de Chimi Ávila contra el Villarreal es la tercera, una cifra que sólo mejoran cuatro equipos (la Real, el Alavés y el Girona, con una; y el Barcelona, con dos) e igualan otros cinco. El Getafe con ocho es destacado líder, perseguido por el Cádiz (6). Y sigue siendo el conjunto verdiblanco esta campaña de los que menos faltas hace con 316, repitiendo la escuadra de Carlo Ancelotti como la que menos hace (280).

La del argentino, además, fue una expulsión de las que menos gracia hace a un entrenador: sin el balón en juego. Sus protestas se podrían haber solventado sin más tarjetas, independientemente de que Pellegrini señalase que el jugador le dijo que no había proferido insulto alguno, pero estando Hernández Hernández por medio todo es posible y el jugador bético, que dijo haber cambiado y al que ya habían echado dos veces este curso con Osasuna, no estuvo inteligente, sobre todo cuando Alberto Moreno ya se iba camino de lo vestuarios. Faltó ver a algún compañero cerca del rosarino para templar sus nervios. Como si no lo conociesen.

Esta temporada los centrales se están librando. Si en la anterior Pezzella y Luiz Felipe fueron expulsados tres veces cada uno, de momento no han visto la tarjeta roja. Chadi Riad no ha sido amonestado aún y Pezzella acaba de cumplir ciclo de cinco amarillas, como Sokratis. El más tarjeteado de los verdiblancos curiosamente es Isco (7) y el Betis anda en la zona media de amarillas recibidas con 63.

El problema de las expulsiones, pese a que seguramente evitó poder sumar algún punto frente al Villarreal, no está siendo un problema esta campaña como sí lo había sido en las otras tres campañas de Pellegrini en el Betis. Desde que el chileno dirige al cuadro helioplitano acumula 32 expulsiones, sólo superado en estas tres campañas y media por las 33 del Getafe. en la 2020-21 el conjunto sevillano sufrió ocho expulsiones, el que más en Primera División; en la 2021-22, seis; en la citada 2022-23 se llevó la palma con 15 y en el actual curso ya van tres.