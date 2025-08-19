El extremo Antonio Toral, nueva incorporación del Betis Deportivo

El Real Betis ha alcanzado un acuerdo con el Real Murcia para el traspaso de Antonio Toral. El jugador firma hasta 2028 con la entidad verdiblanca.

Antonio Manuel Toral Campos (Pliego, Murcia, 17 de mayo de 2003) es un habilidoso extremo formado en la cantera del Real Murcia. La pasada temporada disputó 24 partidos y repartió dos asistencias en Primera Federación, además de participar en los playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion. Destaca por su desborde, el regate y siempre intenta el uno contra uno frente a su par.

Toral, que también pasó por la cantera del Real Madrid, se convierte en el séptimo refuerzo del Betis Deportivo tras las incorporaciones de Bouare, Moha, Darling Bladi, Borja Alonso, Vlad Rafaila y Daouda Traoré. Un extremo más para Javi Medina, que ha perdido jugadores en esta posición como Pablo García, que salvo sorpresa será jugador del primer equipo; Souleymane, que se marchó al Granada; o Jesús Rodríguez, que alternó el curso pasado entre primer equipo y filial y este verano puso rumbo al Como.