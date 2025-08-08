El filial firma la doble victoria bética en Córdoba (0-1)
Los de Javi Medina vencieron a los blanquiverdes en el test más exigente de pretemporada al medirse a un equipo de LaLiga Hypermotion
El duelo entre Recreativo de Huelva y Betis Deportivo acabó antes de tiempo por una tángana (3-0)
El Betis Deportivo sumó su segunda victoria de la pretemporada en el duelo más exigente de la pretemporada al enfrentar a un rival de categoría superior, al que ya se enfrentó el primer equipo en el mismo estadio (3-4). El filial recuperó sensaciones tras un desastroso amistoso con el Recreativo de Huelva que supuso una derrota de 3-0. Anteriormente había ganado al Wolves sub 23 y empatado sin goles con el Casa Pia AC portugués.
El filial verdiblanco volvió a Córdoba con el recuerdo del ascenso a Primera Federación en 2021 con una remontada en el descuento. En el día de hoy, en un duelo que enfrentó a los hermanos Theo y Elyaz Zidane, no había puntos en juego pero el resultado volvió a ser positivo para el conjunto heliopolitano. La primera parte fue un tanteo sin claros acercamientos más allá de un remate de cabeza de Diego Bri al larguero a los 19 minutos de choque.
Ya en la segunda parte ambos dieron un paso adelante en busca de la victoria y comenzarían a sucederse las ocasiones, aunque no sería hasta el minuto 67 cuando el marcador se abriría gracias a un tanto del ex del Antequera Destiny Ilhaude, aunque parte del gol fue de Sander Ballero, que robó en tres cuartos de campo y avanzó hasta adentrarse en el área y dar la asistencia.
Justo después Destiny tuvo la oportunidad de poner tierra de por medio pero el guardameta andorrano del Córdoba compensó el despiste defensivo que propició el contragolpe. A partir de ahí, con la entrada al campo de Kevin Medina y un activo Diego Bri los locales buscaron el empate pero sin conseguir ocasiones claras para conseguirlo.
Ficha Técnica
Córdoba CF: Iker Álvarez; Albuera, Rubén Alves, Álex Martín, Alcedo, Requena, Theo, Ntji, Diego Bri, Adrián Fuentes y Obolsky. También jugaron Kevin Medina y Miguelón.
Betis Deportivo: Manu González; Álex Pérez, Oreiro, Elyaz, Migue Romero, Fabián Embalo, Rica, Adrián Martín, Iker Amores, Joao Gabriel y Yanis. Moha, Marcos Solís, De Roa, Sorroche, Sander, Destiny, Richarte y Rodrigo Marina.
Goles: 0-1 (67') Destiny Ilhaude. Remata a placer tras un pase de Sander.
Árbitro: Javier Sánchez Carreras. Amonestó al jugador del Betis Deportivo Fabián Embalo
Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el Nuevo Arcángel.
