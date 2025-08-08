El filial firma la doble victoria bética en Córdoba (0-1)

El Betis Deportivo sumó su segunda victoria de la pretemporada en el duelo más exigente de la pretemporada al enfrentar a un rival de categoría superior, al que ya se enfrentó el primer equipo en el mismo estadio (3-4). El filial recuperó sensaciones tras un desastroso amistoso con el Recreativo de Huelva que supuso una derrota de 3-0. Anteriormente había ganado al Wolves sub 23 y empatado sin goles con el Casa Pia AC portugués.

El filial verdiblanco volvió a Córdoba con el recuerdo del ascenso a Primera Federación en 2021 con una remontada en el descuento. En el día de hoy, en un duelo que enfrentó a los hermanos Theo y Elyaz Zidane, no había puntos en juego pero el resultado volvió a ser positivo para el conjunto heliopolitano. La primera parte fue un tanteo sin claros acercamientos más allá de un remate de cabeza de Diego Bri al larguero a los 19 minutos de choque.

Ya en la segunda parte ambos dieron un paso adelante en busca de la victoria y comenzarían a sucederse las ocasiones, aunque no sería hasta el minuto 67 cuando el marcador se abriría gracias a un tanto del ex del Antequera Destiny Ilhaude, aunque parte del gol fue de Sander Ballero, que robó en tres cuartos de campo y avanzó hasta adentrarse en el área y dar la asistencia.

Justo después Destiny tuvo la oportunidad de poner tierra de por medio pero el guardameta andorrano del Córdoba compensó el despiste defensivo que propició el contragolpe. A partir de ahí, con la entrada al campo de Kevin Medina y un activo Diego Bri los locales buscaron el empate pero sin conseguir ocasiones claras para conseguirlo.