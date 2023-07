El finiquito de Canales con el Betis, lo que falta para el traspaso al Monterrey

El futbolista del Betis Sergio Canales está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Monterrey. Así lo ha desvelado el presidente de los Rayados, José Antonio Noriega, en una entrevista a Multimedios Deportes, desvelando qué es lo que falta para el cierre definitivo de la operación.

Y lo que sigue faltando es el finiquito entre Canales y el Betis, según el máximo dirigente del conjunto azteca, que ha indicado también que el acuerdo con el cántabro es por tres temporadas. "Es un gran jugador que está en negociación con nosotros. Estamos muy ilusionados y contentos de que esto se termine dando, estamos muy cerca de ello. El jugador ha firmado con nosotros, pero no ha firmado todavía el finiquito con su club y hasta que eso no suceda la operación no está terminada", indica Noriega.

"Firmamos con el Betis y firmamos con sus representantes. Él (Canales) tiene que firmar el convenio que alcanzamos con el Betis y además firmar con Betis la rescisión, el famoso finiquito. El regresará y firmará el contrato con nosotros, pero con Betis eso no ha sucedido. El jugador está en Inglaterra siguiendo con Betis como estaba en el calendario", agregó Noriega, que dejó claro que "Sergio llegaría tres años inicialmente con nosotros".

Así, Canales regresa en estos momentos con la expedición verdiblanca a Sevilla tras finalizar estos días de concentración en Inglaterra, donde se ha entrenado a las órdenes de Manuel Pellegrini pero sin disputar minutos ni ante el Mónaco ni frente al Middlesbrough. Mientras, el Monterrey ha negociado en la capital hispalense con el club verdiblanco un acuerdo que ha dejado muy satisfecho al Monterrey a nivel deportivo y económico.