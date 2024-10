Fornals: "Ahora hay que ser maduros e inteligentes para resetear e ir a Nervión a por los tres puntos"

Pablo Fornals fue uno de los jugadores que pasó por la zona mixta del Estadio del Ejército Polaco, tras una batalla en la que el Betis cayó derrotado. Coincidió con el técnico, "y con cualquier aficionado que viera el partido", en que al equipo le faltó "creatividad", algo habitual en lo que va de temporada: "Estamos generando, llegando, pero falta concretar y ser un poco más agresivos en el área rival", aseguró.

El castellonense dio un toque de atención porque "era un partido con muchos cambios, gente que está teneindo menos minutos" y se "pecó en ese querer hacer y querer demostrar". "De todos los partidos se sacan conclusiones. De las victorias y, sobre todo, de las derrotas. Aún quedan cinco partidos, tres de ellos en casa y son en los que no podemos fallar. Hay gente que se reía de esta competición y se demuestra que cualqueir equipo te lo puede hacer pasar mal", indicó el futbolista bético, que mira al derbi con ganas de "resetear": "Tenemos la suerte de jugar cada tres días y hay que ser maduros e inteligentes para resetear e ir a Nervión a por los tres puntos".

El agridulce sabor de Dani Pérez

La única buena noticia de la expedición verdiblanca en Varasovia fue la participación en el encuentro de Dani Pérez, de vuelta ya tras una larga lesión. Aunque la felicidad no pudo ser completa por el negativo resultado.

"Ha sido un partido en el que no hemos encontrado nuestra mejor versión. Debe ser un punto de inflexión, porque queda mucho por delante y podemos clasificarnos todavía", indicó el canterano, que insistió, como todos, en que "faltó ese último pase". "Ellos acumulaban mucha gente en defensa y si no no se tira a puerta es difícil marcar. Es el primer partido y queda tiempo por delante para reaccionar".

En lo personal, al menos, Dani Pérez se mostró satisfecho porque fueron "muchos meses de sufrimiento" hasta sentirse "futbolista en un partido así", lo que le hace "feliz en lo personal, pero con un sabor amargo por la derrota". Ahora no queda más opción que "cambiar el chip y pensar en el derbi, que es el encuentro prácticticamente más importante de la temporada".