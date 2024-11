Las lágrimas de Fornals: "No era día para celebrar nada, ni fútbol ni goles"

A Pablo Fornals se le escaparon lágrimas mientras celebraba su gol en San Mamés mostrando una camiseta con un mensaje de ánimo para los afectados de la DANA. El castellonense se mostró afectado al término del encuentro por todo lo que está pasando en su tierra y pidió hscer "las cosas bien".

"Todos tenemos amigos y conocidos allí, afectados y trabajando ahora y colaborando. Hoy no era un día para celebrar nada, ni fúbol ni goles. Aunque nos tocó jugar y espero haber dado por lo menos a la gente una buena noche en un bonito partido parecido a los de Premier. Quiero mandar Mucho ánimo a familiares, victimas, afectados... No se puede controlar el medio ambiente pero sí cómo se hacen las cosas", reclamó el jugador del Betis, que añadió: "Lo que nos está tocando sufrir esta semana como sociedad no va de colores ni ideología. Nos hemos unido como hacemos siempre en las malas. Ver a todo el mundo cómo se está volcando con lo que puede es muy bonito".

Sobre el encuentro el jugador bético destacó que pasó "todo lo contrario que la jornada pasada". "Contra el Atlético ganamos el partido después de muchas ocasiones falladas por un gol en propia puerta y hoy el Athletic ha tenido muchas ocasiones. Tienen muchos argumentos para crear peligro", indicó el protagonista, que añadió sobre el cambio de mentalidad en el descanso: "En el vestuario hablamos que para estar arriba no se pueden perder los partidos en los que no estemos bien. Hsido una demostración de estoicismo", afirmó.

"Teníamos una idea que no salió como esperábamos. Ellos tienen balas en las bandas y te crean ocasiones de la nada. Hemos cambiado el sistema en a segunda parte y presionamos de otra forma; el rival también bajó el ritmo y nosotros tuvimos más el balón sintiéndonos algo más cómodos", resumió Fornals, que apuntó que "Pellegrini nunca ha sido entrenador de especular y meterse atrás". "Tratamos de controlar los partidos desde el campo rival, pero hay veces que se puede y otras que no como en este caso".