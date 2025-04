Qué hacer en Sevilla este fin de semana: el flamenco puro de Capullo de Jerez y la reinvención del mito de Eva

El Capullo de Jerez actuará en la Sala X este próximo sábado 13 de abril y, a estas alturas, hablar de Miguel Flores Quiroz es hablar de uno de los últimos grandes personajes del flamenco. De los que tienen estilo, pero también historia. De los que no buscan complacer, sino emocionar. Porque El Capullo de Jerez no canta para gustar. Canta para decir algo. Y cuando lo hace, se detiene el tiempo.

Miguel Flores Quiroz, más conocido por todos como El Capullo de Jerez, es un cantaor inclasificable, una figura imprescindible del flamenco actual y, sobre todo, un artista con una personalidad tan arrolladora como su arte. Nacido el 3 de abril de 1954 en la calle Cantarería, en pleno barrio de Santiago de Jerez de la Frontera, se crió entre fiestas vecinales, compás por bulerías y noches largas donde el cante era parte de la vida cotidiana. Allí, entre patios de vecinos y juergas flamencas, se forjó su identidad artística.

El Capullo de Jerez actuará en Sevilla este sábado 13 de abril a las 21:00 horas en Sala X

Pese a que su reconocimiento masivo llegó relativamente tarde, su leyenda ya era conocida en los ambientes flamencos desde hacía décadas. Su caso es particular: es uno de los poquísimos cantaores no gitanos capaces de hacer enloquecer al público más exigente del flamenco, incluido el propio mundo gitano. Esa conexión nace de la autenticidad, del soniquete que le brota de forma natural y de una entrega sin medida cada vez que pisa un escenario. El Capullo de Jerez no canta para gustar, sino porque lo necesita. Vive el flamenco a todas horas, dentro y fuera del escenario. Sus letras nacen de lo vivido, de lo sentido, y por eso conectan de forma tan directa con el público. No busca la perfección técnica, sino el pellizco, ese golpe emocional que no se ensaya, solo se siente.

El concierto dará comienzo a las 21:00 horas, y las entradas ya están a la venta a través de los canales habituales y la web oficial de la sala X. Entradas anticipadas disponibles desde 20 euros.

Concierto de cláusura del FeMÁS 2025

Orquesta Barroca de Friburgo.

Este domingo 13 de abril, el Teatro de la Maestranza acoge el concierto de clausura del Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÁS 2025), con una de las obras más sobrecogedoras del repertorio sacro: La Pasión según San Juan, BWV 245 de Johann Sebastian Bach.

Sobre el escenario, dos formaciones de referencia en la interpretación historicista: la prestigiosa Orquesta Barroca de Friburgo (Freiburger Barockorchester), dirigida por los violinistas Gottfried von der Goltz y Cecilia Bernardini, y el ensemble vocal belga Vox Luminis, bajo la dirección del contratenor francés Lionel Meunier.Un concierto de clausura que aúna excelencia interpretativa y espiritualidad. Entradas ya a la venta desde 55 euros.

Vuelve el Gran Circo Alaska

Del 11 de abril al 11 de mayo de 2025, el Gran Circo Alaska instala su carpa en la Ronda del Tamarguillo de Sevilla con un espectáculo para toda la familia: La Bella y la Bestia, una sorprendente adaptación circense del clásico musical, dirigida por Carlos Turiel. Las funciones se celebrarán a diario.

Entradas desde 8 euros en la página web de Atrápalo.

Los Calaíta en el Auditorio Cartuja

Los Calaíta

Este jueves 10 de abril a las 21:30 horas, el Auditorio Cartuja será la sede la actuación de Los Calaíta, recientes ganadores del COAC 2025, con una chirigota que rompe moldes. Encarnando al clásico cómico catalán Eugenio, esta propuesta se aleja de lo tradicional para ofrecer un espectáculo tan atípico como inteligente.

Entradas a 22 euros en la página web del Auditorio Cartuja.

“Constelaciones abstractas”

Constelaciones abstractas

Hasta el 4 de mayo de 2025, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) acoge la exposición Pepa Caballero. Constelaciones abstractas, un recorrido íntimo y expansivo por la obra de esta artista granadina (1943–2012), cuya producción dialoga con el paisaje mediterráneo, la tradición pictórica y la abstracción más sensible.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

La reinvención del mito de Eva

Este jueves 10 de abril a las 20:00 horas, el CICUS acoge Llanto y veneno, una potente propuesta escénica de la compañía Cuerpos Extraños. La obra plantea un ejercicio de imaginación radical: ¿qué pasaría si Eva y la Serpiente volvieran a encontrarse tras su expulsión del Paraíso? ¿Qué relato alternativo podrían construir si, esta vez, hablaran ellas y no los profetas?Una cita imprescindible para quienes buscan un teatro que cuestione y transforme.

Entradas a 5 euros en la página web del CICUS.

“La Bella Durmiente”

“La Bella Durmiente”

El clásico cuento de hadas se reinventa con La Bella Durmiente en un Deslumbrante Espectáculo de Luces, una propuesta de We call it Ballet que fusiona ballet clásico con tecnología visual para ofrecer una experiencia única este jueves 10 de abril. Una producción impactante que encantará a quienes buscan nuevas formas de vivir la danza.

Entradas desde 24 euros en la página web de Fever.

Travis Birds presenta su nueva gira

Travis Birds

Este viernes 11 de abril a las 21:00 horas, la Sala Custom de Sevilla acoge el directo de Travis Birds, una de las voces más personales y magnéticas del panorama actual. Con un estilo que navega entre el pop, el folk y lo emocionalmente crudo, la artista madrileña llega dentro de su gira Jardín del Deseo Tour, una celebración de su universo sonoro antes de cerrar etapa.Travis Birds irrumpió en la escena con Año X, un debut que sorprendía por su narrativa única y sensibilidad.Entradas desde 19,80 euros en seetickets.es.