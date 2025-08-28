Las fotos del Celta - Betis

El Betis sumó su segundo empate consecutivo como visitante en su partido contra el Celta (1-1). Los verdiblancos se adelantaron justo antes del descanso con un gol de cabeza de Bartra a la salida de un córner, pero los gallegos empataron nada más comenzar la segunda mitad en otro saque de esquina que acabó con un disparo desde la corona del área de Hugo Álvarez.