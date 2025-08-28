Bartra, en el momento del remate de cabeza que puso al Betis por delante antes del descanso.
Bartra, en el momento del remate de cabeza que puso al Betis por delante antes del descanso. / LaLiga

Las fotos del Celta - Betis

El Betis sumó su segundo empate consecutivo como visitante en su partido contra el Celta (1-1). Los verdiblancos se adelantaron justo antes del descanso con un gol de cabeza de Bartra a la salida de un córner, pero los gallegos empataron nada más comenzar la segunda mitad en otro saque de esquina que acabó con un disparo desde la corona del área de Hugo Álvarez.

Redacción Deportes

Vigo, 28 de agosto 2025 - 10:14

La crónica del Celta-Betis

Nombres propios: Del liderazgo absoluto de Bartra al paso atrás de Lo Celso

