Una gira y un "papelón" para el Betis

Dos goleadas en contra, dos partidos ofreciendo una imagen muy pobre, ningún tanto que celebrar, lesiones y jugadores mostrando un bajo nivel. La gira sudamericana, salvo por la inyección económica, ya que se trata de una acción comercial de la mano de LaLiga, no está dejando nada positivo en el Betis, que apura su estancia en Chile jugando todavía un amistoso más, de nuevo ante Colo Colo aunque ahora en Viña del Mar (sábado, 21:00 hora española).

Si tras caer ante River Plate Manuel Pellegrini ya afirmaba que "perder por 4-0 duele siempre", incluso en un amistoso, también hablaba de la necesidad de "tratar de demostrar en cada partido una exigencia individual, un rendimiento y un espíritu de equipo para ser competitivo siempre, se juegue lo que se juegue".

Rubén Cousillas "¡Vamos a hacer otro papelón!; no nos puede pasar otra vez lo mismo"

Ni espíritu ni rendimiento ofreció en Concepción. Y lo vio venir el segundo entrenador verdiblanco, Rubén Cousillas, a quien tras el 2-0 se le escuchó a través de las cámaras de televisión gritar desde la banda: "¡Vamos a hacer otro papelón! No nos puede pasar otra vez lo mismo". Lo vio venir el argentino, muy activo todo el primer tiempo (más que Pellegrini), aunque su aliento no tuvo efecto.

Jugadores

No está siendo competitivo su Betis, que en dos choques ha recibido nueve goles (12 si se cuentan los tres en Mestalla), pese a que, sobre todo ante Colo Colo, dispuso de un equipo más o menos reconocible, a pesar de las importantes ausencias. No son pocas, ya que además de los mundialistas (Pezzella, Guido Rodríguez, William Carvalho, Sabaly y Guardado) el técnico heliopolitano no puede contar con los lesionados Luiz Felipe y Juanmi. Joaquín y Rui Silva están tocados y no han jugado ni un minuto en los dos partidos disputados y los canteranos están para ayudar, no cabe señalar a ninguno.

El largo viaje pudo servir de justificación frente al River Plate. Contra Colo Colo ya no, aunque sí que Ruibal hablaba de acumulación de encuentros y minutos. No en todos los casos, ya que Pellegrini viene rotando en la Liga y en Europa y futbolistas como Willian José, Paul o Miranda no han tenido una carga excesiva y no pueden esgrimir tal argumentación ante el bajo nivel mostrado en la gira.

Vacaciones

La expedición verdiblanca regresa este domingo a Sevilla y será entonces cuando disfrute de sus vacaciones. No volverá al trabajo hasta finales de mes. La gira ha obligado a cambiar el plan normal del resto de equipos, que están ahora en el periodo de asueto para volver al trabajo la próxima semana. El Betis irá con una semana de retraso respecto a muchos conjuntos de Primera División y en diciembre tiene un exigente plan de amistosos contra el Manchester United (10 de diciembre), Inter (17 de diciembre) y Atalanta (23 de diciembre) para llegar a punto a la reanudación liguera el 30 ó 31 de diciembre frente al Athletic.

Filial

Pellegrini se llevó a Sudamérica a nueve canteranos, incluido Juan Cruz, ya en dinámica del primer equipo. Pero el Betis Deportivo juega este domingo ante el San Roque de Lepe y lo hará muy mermado por las ausencias de todos estos jugadores: los defensas Félix y Pleguezuelo; los centrocampistas Marchena, Enrique y Dani Pérez; y los atacantes Lara y Marcos Fernández. A ellos se sumó también el juvenil Josean.Con estas bajas afronta el el conjunto de Aitor Martínez el duelo este domingo y el Betis incluso trató de solicitar el aplazamiento por esta circunstancia, producida curiosamente por el propio club. El reglamento señala que en el campo siempre debe haber siete futbolistas con ficha del filial.