El guiño de Álvaro Valles al Betis: "Ojalá algún día pueda jugar en el club de mi tierra"

El Centro Cultural de La Villa acogió la XXXVII edición de la Gala de Deportes de La Rinconada, organizada por el Patronato Municipal de Deportes, acto en el que se reúne toda la familia deportiva del municipio para premiar a los deportistas más destacados de la temporada anterior. "Son ya más de cuatro décadas de apuesta por el bienestar de la ciudadanía”, comentó Fran Rodríguez, delegado de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Bomberos y Deportes. Y un vecino de la localidad que se marchó hace siete años a Las Palmas fue uno de los protagonistas. Álvaro Valles, actual portero de Las Palmas, fue distinguido por su trayectoria, reconocimiento que recibió rodeado de su familia y de manos de Javier Fernández, alcalde de la localidad. "Nos llena de orgullo. Además de fomentar el deporte es importante que haya embajadores y él es un espejo de sacrificio", señaló.

Durante el evento el guardameta expresó su deseo de volver al Betis: "Me lo hacen saber... Es mi casa, ojalá algún día pudiera jugar en el club de mi tierra y el futuro se verá lo que depara. Al final a todo futbolista le gusta triunfar en su tierra", indicó el jugador, pretendido por el conjunto verdiblanco este verano sin llegar a un acuerdo con su club, que lo tiene castigado en la grada al no renovar y quedar libre al final de esta temporada. Posiblemente en el mercado de fichajes de invierno su nombre vuelva a sonar, ya que si no se irá gratis en verano.

"Llevo siete años fuera de casa. A día de hoy he cambiado, no soy aquel niño. Sigo con la misma ilusión y preparándome para lo que venga, que seguro será mucho mejor", apuntó el protagonista, que añadió: "Un reconocimiento así es grato en tu casa. Me vine a vivir aquí de pequeño. He jugado contra equipos como el San José y La Rinconada, tengo amigos aquí y los sigo". El jugador destacó el esfuerzo de La Rinconada por promover el deporte: "La Rinconada apuesta por el deporte. Gimnasia rítmica, kárate, fútbol sala, balonmano... hay grandes méritos individuales y colectivos", destacó para afirmar que es un orgullo por ser un referente local: "Es un orgullo que el nombre de tu pueblo suene. Me enorgullece ser una de las banderas de La Rinconada. Siempre ha habido amigos de la infancia que me han apoyado. En los momentos malos, me acordaré de los que siempre han estado ahí", finalizó.