Ibiza Islas Pitiusas-Betis: horario y dónde ver el partido por TV

El Betis, vigente campeón de la Copa del Rey, se estrena en esta edición de la competición nacional contra el Ibiza Islas Pitiusas el próximo jueves 5 de enero.

Cuándo y dónde podrá verse el partido

El partido de la Copa del Rey está sufriendo algunos problemas respecto al campo y su iluminación, que pueden hacer que el horario final del encuentro cambie. En principio está previsto que empiece a las 16 horas, pero podría adelantarse a las 15:30 horas.

El partido podrá verse en el canal Movistar Liga de Campeones.

Un partido con problemas y algunas polémicas

El encuentro del jueves no deja de enfrentarse a problemas. Primero fue una cuestión relativa al estadio, el equipo ibicenco intentó llegar a un acuerdo con el principal conjunto de la isla, el UD Ibiza, y con el Ayuntamiento de Ibiza para poder usar el Palladium Can Misses para el partido contra el Betis. Finalmente no se podrá realizar en él, así que el estadio elegido es el Can Misses 3, que tiene capacidad para unos 1.000 aficionados. En su momento se propuso usar el Benito Villamarín para acoger este choque, pero fue rechazado por la Federación para no adulterar el formato de la competición.

Una vez resuelto el problema de dónde realizar el partido ha llegado el problema de la luz. El equipo anfitrión ha pedido al Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza la instalación de focos más potentes para el partido, algo que influye tanto en el juego como en la retransmisión por televisión del encuentro. Este es el motivo por el que todavía no hay un horario fijo, a la espera de la resolución del Ayuntamiento.

De no lograr el cambio lumínico se podría adelantar el inicio del partido a las 15:30 horas, para intentar aprovechar la luz natural lo máximo posible, especialmente al ser un partido único con posibilidad de resolución por prórroga o tanda de penaltis, lo que puede alargar sustancialmente los encuentros.

Por otra parte, lo positivo del encuentro es el interés que ha suscitado, que se puede ver en la velocidad en la que las entradas se vendieron: menos de 10 minutos. Aunque esto también tiene su parte negativa: algunos aficionados se han quejado del precio de la entrada (60 euros, 30 para abonados), lo que unido a la poca capacidad del estadio en el que se jugará el encuentro dejará fuera a muchos interesados.

Después del partido entre Ibiza Islas Pitusas y Betis, al equipo de Heliópolis le esperan enfrentamientos ligueros (contra el Rayo Vallecano) y de la Supercopa de España. Este último torneo se celebrará del 11 al 15 de enero en forma de dos enfrentamientos (el del Betis es frente al Barcelona el 12 de enero) y una gran final entre los vencedores de los encuentros anteriores.