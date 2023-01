El 'Plan Renove' del Betis para 2023

El 1 de enero arrancó el año 2023 y el mercado invernal de fichajes, que se extenderá durante todo el mes con el Betis apostado atrás, cual zaguero, viéndolas venir, si vienen, y preparado por si debe moverse rápido si se produjera alguna salida inesperada.

Parece que el interés del Atlético de Madrid por Borja Iglesias se ha enfriado. Lo que aparentaba, según algunos medios, estar hecho ya no está tan claro y ahora incluso Joao Félix podría ser el fichaje de invierno de Diego Pablo Simeone. La millonada que pide el conjunto colchonero por la venta del portugués o incluso por una cesión no está al alcance de cualquiera y, como era de esperar, no se lo están quitando de las manos. Y sin la salida del portugués no se concibe la venta de El Panda, una operación que, pese al estropicio en lo deportivo, no se veía con malos ojos en Heliópolis para cuadrar cuentas y enjugar las pérdidas millonarias que la entidad presentó en la pasada junta de accionistas.

Ya habló sobre ello el presidente, Ángel Haro, quien entonces señaló que el regalo de Reyes para Pellegrini "es poder contar con Juanmi y Luiz Felipe". "El regalo es contar con toda la plantilla disponible, pero si se produce alguna salida inesperada habría que estudiarlo", matizó en la línea de lo que expresaba el técnico, Manuel Pellegrini, antes del partido contra el Athletic: "De fuera hacia el club no sabemos los movimientos que puede haber. Pero el club no está en el mercado, porque sabemos la situación económica que hay. No hay capacidad para ir al mercado y no pensamos hacer ningún movimiento. Si se concreta una salida importante que pueda ser una solución para el club, ya veremos cómo reaccionaríamos", dijo.

Y con el panorama bastante claro cara al mercado invernal, el Betis empieza 2023 con el reto de completar el plan renove que empezó a diseñar con las renovaciones de Fekir, Canales, Borja Iglesias, William Carvalho o Álex Moreno, todos hasta 2026 menos el lateral catalán, hasta 2025. Otras piezas importantes de la plantilla tienen largos contratos como Rui Silva (2026), Luiz Felipe (2027), Pezzella (2025), Ruibal (2025), Sabaly (2026), Willian José (2026) o Luiz Henrique (2028). Sin embargo, este junio acaban contrato cinco futbolistas y será un año clave para tratar las renovaciones de Guido Rodríguez y Juanmi, ya que ambos cumplen contrato en 2024.

Por partes. Cinco jugadores acaban su vinculación con el club dentro de seis meses y ya son libres para negociar su futuro con otro equipo si quieren. Se da la circunstancia que son cuatro de los más veteranos de la plantilla y otro, Camarasa, apenas ha contado por las distintas lesiones que ha sufrido. Entre los que finalizan su contrato están Claudio Bravo (39 años), Víctor Ruiz (33), Guardado (36) y Joaquín (41). Cada caso es un mundo. Con el capitán nada es descartable y no sería extraño verlo una temporada más de corto si él se encuentra bien físicamente y el Betis, por qué no, se clasifica para Champions.

Claudio Bravo y Guardado son dos piezas importantes para Pellegrini y con otro rol y una rebaja en su ficha podrían entrar en los planes. El mexicano hablaba tras el Mundial de que todavía no veía cerca su retirada: "Me siento bien, con fuerzas y todavía veo el final de mi carrera lejos. La competición y los partidos te van dictando cuánto te puede quedar de fútbol y a día de hoy me encuentro bastante bien y ojalá pueda seguir siendo productivo para el equipo y pueda ayudarlo a conseguir los objetivos", señaló.

Víctor Ruiz ha cumplido cuando ha tenido oportunidades, pero pensando en reforzar la plantilla es una de las piezas cuya continuidad es más complicada. También parece que Camarasa afronta sus últimos meses, una etapa marcada por las graves lesiones que le han impedido tener continuidad y regularidad.

Las operaciones latentes de Aouar, Dani Ceballos o Bellerín se pueden reactivar al quedar libres en junio

En ese plan renove otros nombres están sobre la mesa marcados en rojo. Guido Rodríguez y Juanmi cumplen contrato en 2024 y deberían renovar en este 2023 para que dentro de un año no tuvieran la libertad de empezar a negociar con cualquier club. La idea del Betis es empezar hablar con el argentino más pronto que tarde. "Hablaremos con él cuando vuelva del Mundial para empezar a tratar su renovación, pero también hay que saber la postura del jugador. El Mundial siempre es un escaparate", apuntó Ángel Haro. Con los representantes de Juanmi ya ha habido un primer acercamiento. La idea de la entidad pasa por ampliar la vinculación dos o tres años más.

Otros futbolistas cumplen contrato en 2024, pero su futuro es más incierto o incluso parece más alejado de Heliópolis. Es el caso de Montoya y Loren, al que desde el pasado verano se le busca acomodo porque no cuenta en los planes de Pellegrini. El Cádiz, que ha acordado con Lucas Pérez su salida al Deportivo, surge como opción para el marbellí en este mercado invernal. Apenas ha disputado 13 minutos en dos encuentros al inicio de la temporada cuando Willian José no podía ser inscrito por el límite salarial.

Y en ese plan del Betis para renovar su plantilla toca hablar de fichajes. Este verano apenas se produjeron sólo dos llegadas de caras nuevas: Luiz Felipe y Luiz Henrique. Desde el 1 de enero el conjunto sevillano puede negociar libremente con Aouar, Dani Ceballos o Bellerín, futbolistas que llevan tiempo en la agenda bética y que cumplen contrato el próximo junio. El francés sigue en el Lyon aunque apenas cuenta ya para su técnico. Ni se consumó su venta en verano ni quiso renovar, a sabiendas de que en un año tendría la sartén por el mango. Ha disputado sólo siete partidos y ha marcado un gol.

El utrerano no para de hacer guiños al Betis, aunque para que se lleve a cabo su vuelta tendría que rebajar su ficha. Bellerín, por su parte, será libre para negociar y si de verdad él quiere no debería haber problemas para su vuelta.