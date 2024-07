Iker Losada: un gol contra el Real Madrid en sus tres primeros minutos en la élite y un recuerdo hacia su abuela

Sevilla/El Real Betis ya tiene su segundo fichaje -sin contar la adquisición en propiedad de Marc Roca- con el que buscar una revolución, renovar turbinas en puntos clave de la alineación. Tras la incorporación del lateral francés Romain Perraud, a Heliópolis llegó este viernes otro futbolista de banda. Iker Losada jugará en LaLiga EA Sports cinco temporadas después de su debut en la principal categoría. Ahora firma con la entidad verdiblanca hasta 2029. Aire, refresco y juventud con el extremo, que debutó con el Celta de Vigo en Primera División el 17 de agosto de 2019, con 18 años.

Lo hizo en la jornada inaugural del campeonato ante nada menos que el Real Madrid. El pontevedrés entró para el postre, en los últimos minutos y dejó un dato como mínimo curioso: anotó gol en prácticamente en la primera pelota que tocó en un partido que compartió con Isco, futbolista del cuadro capitalino por aquel entonces y con el que ahora compartirá vestuario. Aunque su equipo perdió ese día 1-3 en Balaídos, el Celta, al que ha pertenecido desde que se ha asomado a esto del fútbol profesional con único paréntesis en el Racing de Ferrol, Losada dejó su particular sello en Primera.

Fran Escribá dio entrada al canterano celeste en el minuto 88, en sustitución del uruguayo Toro Fernández. Pocos minutos que el jovencísimo internacional en categorías inferiores (sub-18 y sub-19) no pudo exprimir más. En uno de los primeros balones que recibió el dorsal 36 tras una salida en tromba comandada por Pape Cheikh, el todavía juvenil en aquella fecha demostró una determinación impropia a su edad.

Recibió en el lado derecho de la frontal. Dos toques cortos, uno más para perfilarse y buscarse el hueco ante Sergio Ramos y un cuarto y último para ajustar un balón imposible para el larguísimo Thibaut Courtois. El de Catoira, tierno a más no poder, no sabía ni como celebrarlo. Amagó con un pequeño festejo, sin caer que su gol no significaba más para su equipo que una pequeña capa de pintura a un doloroso estreno en la competición. Balaídos, que ha vuelto a pretenderlo para el próximo curso, le aplaudió de igual modo. Iker, derretido por dentro se acordó de su abuela, recientemente fallecida y que le hablaba constantemente que cumpliría el sueño de jugar en el templo vigués.

Después de ese sabroso acercamiento a LaLiga, y aunque estuvo varios encuentros esperando una nueva oportunidad en el banquillo mientras alternaba con el Celta Fortuna, filial vigués parapetado en Segunda División B, no dispuso de muchas más oportunidades en la 2019-20. Un par de participaciones desde el banquillo en las rondas previas de Copa del Rey y una más en el torneo de la regularidad ante el Getafe; unos diez minutos más de fútbol en el estadio gallego que fueron su última presencia en Primera División.

Iker Losada encara en el partido de la segunda vuelta ante el Mirandés. / Racing de Ferrol

"La terriña siempre tira"

Llama la atención que después de esa vertiginosa irrupción Losada estuviera los tres cursos siguientes sin asomarse con el primer equipo. Ni una socorrida previa copera, tradicionalmente utilizada para este tipo de presentaciones en sociedad. Así que no fue precisamente en el último año, ya en propiedad del Racing de Ferrol, donde el extremo ha destapado el tarro de las esencias. En A Malata no ha sido el único en destacar, pues en invierno el pelirrojo y aguerrido Carlos Vicente fue el primero en dar el salto de categoría, mermando el inicio fulgurante de la plantilla de Cristóbal Parralo.

Con el conjunto ferrolano la temporada pasada en LaLiga Hypermotion anotó nueve goles y repartió siete asistencias. Unas cifras nada desdeñables que han llamado la atención de varios clubes de Primera como Getafe, Osasuna, Alavés y Celta de nuevo, entre otros.