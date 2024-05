La intrahistoria del penalti fallado por Abde: Fekir convenció a Ayoze para que cediera el lanzamiento al marroquí

El Betis de Pellegrini cayó ante la Real Sociedad en la penúltima jornada liguera y se quedó sin opciones de jugar Europa League la próxima temporada. Sin embargo, el conjunto verdiblanco, por otra parte, consiguió certificar matemáticamente la clasificación a la UEFA Conference League, lo que se trata de una gran noticia para el proyecto bético, cuyo principal objetivo era repetir clasificación europea esta temporada.

La derrota contra los donostiarras estuvo especialmente marcada por una acción que se produjo en el minuto 64 y levantó las airadas quejas del Villamarín. Un centro medido de Nabil Fekir y un cabezazo de Ez Abde provocaba una mano del lateral Hamari Traoré que Martínez Munuera no dudó en castigar con la pena máxima. Es en ese momento cuando, con 0-2 en el luminoso y el Betis jugándose sus aspiraciones europeas, se abrió un debate entre tres jugadores: Ayoze Pérez, Ez Abde y Nabil Fekir.

"Tranquilo", le dijo Fekir a un perplejo Ayoze

Ante esta situación, donde el equipo verdiblanco necesitaba transformar el penalti para recortar distancias en el marcador, Ayoze tomó la iniciativa para ejecutar el lanzamiento y fue directamente a coger el balón. El canario, no obstante, se topó de inmediato con una circunstancia inesperada, pues Abde, que había provocado el penalti, no dudó en acercarse a él para pedirle la pelota y convertirse en el encargado de tomar la responsabilidad.

El veterano delantero bético mostraba una evidente expresión de sorpresa mientras el marroquí cogía el esférico para disparar, al no tratarse de un especialista ni uno de los pesos pesados del vestuario. Frente a este dilema, y con Ayoze buscando una respuesta en el banquillo, el capitán Nabil Fekir emergió en la escena para 'convencer' al tinerfeño de que Abde debía ejecutar la pena máxima. En las imágenes de Movistar+ se puede observar a Ayoze señalando a Abde intentando buscar una explicación mientras se dirige a Fekir, que le insiste en su idea. "Tranquilo", le responde el galo al canario en varias ocasiones, como sinónimo de confianza en el marroquí. La intervención de Fekir fue determinante para que Ayoze cesase en sus reclamos y acabara cediendo el golpeo al africano.

Manuel Pellegrini, según se puede apreciar en el directo de Betis TV, no se percata en ningún momento de este debate dentro del terreno de juego, aunque evidentemente acepta en última instancia que Abde se encargara de lanzar el penalti. En rueda de prensa, eso sí, el chileno mostró su descontento por lo sucedido: "No sé por qué tiró el penalti Abde, no era él el encargado pero los compañeros se lo dejaron porque lo pidió. Desgraciadamente lo golpeó defectuosamente. Hay que asegurar el tiro de penal en un momento delicado". Finalmente, el joven marroquí erró estrepitosamente en su definición y acabó recibiendo pitos de la afición heliopolitana.