Jesús Rodríguez, cámara y acción

Sevilla/El Betis tiene en el filial a un futbolista que está en continuo crecimiento y en el que tiene depositadas muchas esperanzas: Jesús Rodríguez. El extremo de Alcalá, a sus 18 años, fue clave en el ascenso del segundo equipo heliopolitano a Primera RFEF la temporada pasada, como se pudo comprobar en las dos eliminatorias de play off (Europa y Pontevedra) para conseguir el salto de categoría, y este curso ha empezado mostrando un alto nivel. Así se vio en el triunfo de los de Arzu ante el Recreativo de Huelva (3-1) el pasado sábado, en una prueba más de la calidad que atesora un futbolista que está muy bien valorado en la entidad de La Palmera de cara al futuro.

Tanto es así que desde hace tiempo, el Betis y la nueva agencia de representación de Jesús Rodríguez (All Iron Sports) están en sintonía para perfilar la ampliación de contrato del joven extremo verdiblanco. A esta misma agencia, conformada a su vez por otras, pertenecen otros jugadores del conjunto bético, como son los casos de Johnny Cardoso y Carlos de Roa (juvenil), amén de otros que pasaron por el cuadro heliopolitano, como es el caso de Luiz Felipe. En estos momentos, Jesús Rodríguez tiene contrato hasta 2026, el cual ampliará si nada se tuerce en unas negociaciones que andan bien encaminadas y con una cláusula bastante importante.

Jesús Rodríguez, en el momento de batir al meta del Recreativo. / Josué Correa

Y es que el Betis quiere atar bien al futbolista que con más fuerza está emergiendo en estos momentos en una cantera cuyo buen trabajo está dando réditos a nivel deportivo y económico. El club verdiblanco tiene clara la línea a seguir en los escalafones inferiores y quiere dejar amarrada pronto la ampliación de contrato de un jugador al que Manuel Pellegrini está siguiendo muy de cerca. Si no llega a ser por la disputa, este verano, del Europeo sub 19, el cual conquistó con la selección española en Irlanda, Jesús Rodríguez hubiera realizado gran parte de la pretemporada a las órdenes del preparador chileno, quien no pierde vista las buenas condiciones de un extremo diestro que juega a pierna cambiada, que es muy veloz, con una gran arrancada, tiene desborde, descaro con la pelota en velocidad y gol. Un futbolista bastante completo que está llamando con mucha fuerza a la puerta del primer equipo. Mientras, Arzu sigue apostando por este joven talento, dándole confianza y muchos consejos fruto de esa experiencia que atesora por salir también de la cantera bética y hacer prácticamente toda su carrera deportiva en el equipo verdiblanco.

Frente al Recreativo, Jesús Rodríguez mostró sus principales virtudes y características de juego. Hizo un tanto en el que mostró su explosividad, regate en carrera y pegada para batir al meta del Decano con la pierna derecha. Un gol y también una asistencia ante los onubenses, pues tras una buena acción individual sacó un magnífico centro con la pierna izquierda, muy cerca de la línea de fondo, para que Souleymane, de cabeza en el segundo palo, mandara la pelota al fondo de la red. Jesús Rodríguez, cámara y acción.