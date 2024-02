El lamento de Fekir: "Después de tanto tiempo sin jugar cuesta"

Todos los protagonistas del encuentro coincidieron en que si Fekir hubiese hecho el 1-0 el partido hubiese sido otro. Incluso el propio jugador galo, consciente de su error: "Después de tanto tiempo sin jugar cuesta, pero estoy cogiendo ritmo y espero volver pronto a mi mejor nivel. Es el primer partido completo después de casi un año. Siempre intento ayudar al equipo", explicó el galo

"Queríamos ganar y luchamos hasta el final contra un equipo al que le gusta cortar el juego. Es lo que hay y hay que seguir luchando", resumió Fekir, que añadió: "Siempre pasa con ellos. Protestan mucho. Es el juego que quieren hacer. Estamos decepcionados, porque era un partido para ganar los tres puntos, pero hay que seguir en la misma dinámica", dijo el jugador bético, para quien tras el mercado invernal el Betis tiene "una plantilla de calidad con los refuerzos". "Nos ayudarán a conseguir el objetivo", finalizó.

Rodri, en la misma línea

Similares sensaciones ofreció Rodri, quien indicó que es "difícil jugar ante un equipo que corta tanto el juego y que deja jugar poco". "No aprovechamos nuestras ocasiones y eso te penaliza ante estos equipos. Ellos saben jugar sus armas. Los conocemos. Es respetable, pero si hubiésemos metido la primera de Fekir se habría visto otro encuentro", afirmó.

"Hemos logrado un punto y al final todo suma. Ahora hay que hacer bueno el empate en Cádiz", destacó el extremeño, que se sintió "bien físicamente". "Creo que he generado juego y me he visto fino, con ritmo", apuntó sobre su partido.