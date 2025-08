Mandragora no renueva de momento y no juega en la derrota de la Fiorentina ante el Leicester

El Betis apostó por el fichaje de Mandragora, que está en su último año de contrato, pero la Fiorentina no aceptó la propuesta verdiblanca por considerarla insuficiente. El cuadro italiano se puso manos a la obra para renovar a una pieza clave en su plantilla, pero después de algunas semanas no han llegado a un acuerdo y desde Italia se señala que las partes están aún muy distanciadas.

El jugador no estuvo este domingo en la convocatoria en la derrota en el amistoso frente al Liecester (2-0) dentro de la concentración en St. George's Park, las mismas instalaciones en las que ha trabajado el Betis. No tuvo ni un minuto en el King Power Stadium y parece que las negociaciones se han estancado. El encuentro, según algunos medios, podría estar en unos dos millones por campaña, aunque parece que la Fiorentina ha dado la impresión de no querer subir la oferta para satisfacer las exigencias del entorno del jugador.

Mandragora tiene contrato hasta 2026 y la Fiorentina, que juega el martes contra el Nottingham Forest y el sábado contra el Mancheser United, le ofreció una extensión de la vinculación de dos campañas más, hasta 2028, con opción de una temporada más. Sin embargo, hay discrepancias en las cifras económicas, aunque las partes se van acercando poco a poco según medios italianos. Mientras, su nombre se sigue moviendo en el mercado para presionar más a la Fiorentina y el Betis permanece atento a lo que acontezca con el centrocampista en el mes (algo menos) que queda por delante aún del mercado de fichajes.