Manu Fajardo, el arte de exprimir el mercado invernal

En unos días, del 2 de enero al 2 de febrero, se abre el mercado invernal. Ése al que acuden los clubes, normalmente, en busca de remiendos que tapen los errores estivales o de soluciones desesperadas. Pocas veces se encuentra algún saldo rentable, pero Manu Fajardo, director deportivo del Betis, se ha movido perfectamente los últimos años reforzando de verdad a la plantilla. Eso sí, lo hizo con dinero, cuestión en lo que ahora la entidad va más justa por lo que el perfil puede cambiar respecto a las anteriores incorporaciones.

En 2024 aún no era oficialmente director deportivo (el anuncio fue en febrero), pero ya sin Ramón Planes ejerció como tal. Activó la llegada de Johnny Cardoso, fichado con anterioridad y con la posibilidad de venir en invierno o al siguiente verano; fichó talento con Fornals (8 millones al West Ham), chispa con Chimy Ávila (4 millones al Osasuna) y gol con Bakambu (tres millones al Galatasaray). Hace un año llegaron Antony, cedido del Manchester United; y Cucho Hernández (13 millones al Columbus Crew). Ahora hace falta reforzar la delantera, pero la premisa es que haya antes alguna salida. El club está al límite de la normativa salarial de LaLiga, por lo que necesita generar espacio con alguna venta: Chimy Ávila, Bakambu y Lo Celso están en la pole.

En la pasada junta de accionistas los rectores verdiblancos ya señalaron que “esta temporada el Betis tiene el mayor gasto en plantilla de su historia”, por lo que incidió en que se está “haciendo el mayor esfuerzo posible para tener el mejor equipo”. “Llevamos la parte económica al máximo límite que podemos. Eso no quiere decir que no vayamos a fichar. Todos queremos tener los mejores jugadores, la dirección deportiva está trabajando a lo bestia para tener esas posibilidades y aprovechar el mercado de enero para reforzar el equipo, pero siendo responsables. Haremos lo que sea posible para mejorar la plantilla”, dijo José Miguel López Catalán, vicepresidente de la entidad.

Sin mucho margen presupuestario, las cesiones con opción a compra parecen la fórmula que mejor se ajusta a este momento, con los nombres de Fabio Silva, Dovbyk o Enes Unal, recién salido de una lesión, sonando en la rumorología propia de estos tiempos con la ventana de fichajes abierta. En el club casi se descarta una incorporación de la entidad de Antony el pasado enero, pero “en el fútbol todo es posible”, dijo Fajardo, un director deportivo muy dinámico que en ambos mercados invernales supo también manejar la importante cuestión de las salidas para hacerle hueco a las llegadas. En 2024 el club vendió a Luiz Henrique y salieron cedidos Borja iglesias, Juanmi y Juan Cruz. En 2025, traspasó a Assane y le buscó acomodo a préstamo a Juanmi otra vez, Iker Losada y Rui Silva, cedido pero con opción de compra obligatoria.

Europa, con tiempo

Es lógico pensar que será otro mercado de invierno movido en un Betis obligado a reforzarse en la delantera, pero que tendrá que reforzarse con alguna pieza más en función de las salidas que se produzcan. En enero afrontará el conjunto verdiblanco siete partidos entre la Copa del Rey (octavos de final), la Europa League (los dos últimos de la fase liga) y cuatro encuentros del campeonato nacional (Real Madrid, Oviedo, Villarreal y Alavés). La celeridad será importante para contar con los refuerzos lo antes posible, pero, como los últimos años, no se espera cerrar nada hasta los últimos días de enero. Al menos en el torneo continental el club tendrá de plazo para inscribir a futbolistas hasta el 5 de febrero, una vez acabada la fase liga que cerrará el 29 de enero en casa recibiendo al Feyenoord –posiblemente jugándose el top 8 de forma matemática– por lo que cuenta con un margen que no tuvo con Cucho Hernández el ejercicio pasado, a quien no pudo inscribir.

Con siete encuentros en enero y tres futbolistas en la Copa de África, con la previsión de que la Marruecos de Abde y Amrabat lleguen lejos, se hace importante contar con los refuerzos lo antes posible, aunque parece complicado que llegue alguien en las primeras fechas del año.