Marc Bartra: "No ha dado para ganar, pero seguimos sumando"

Marc Bartra fue el elegido MVP del encuentro en un encuentro en el que el central anotó para adelantar al Betis; pero no fue suficiente, debido a que el Celta de Vigo en el inicio de la segunda parte logró igualar el encuentro.

"Hemos hecho una grandísima primera parte, hemos sido superiores y nos hemos puesto por delante en el marcador", dijo el central catalán sobre la primera mitad del equipo. Aunque dijo que en la segunda mitad ellos salieron "más fuertes con una afición que aprieta mucho y nos han empatado". "Ha sido un partido muy igualado entre dos equipos con sus bazas ofensivas que tenían que estar atentos a nivel defensivo", resumió Bartra sobre el encuentro.

Ante si fueron sorprendidos tras el paso por vestuario dijo que "han atacado de forma diferente". "Nos atraían a la espalda generando superioridad entre Natan y el que doblaba. Hemos encajado antes de solucionar eso y luego la entrada de Valentín nos ha ayudado bastante", aseguró. Aunque se lamentó de que el trabajo "no ha dado para ganar, que era lo que queríamos, pero seguimos sumando. Lo hemos hecho en todos los partidos", afirmó.

Marc Bartra le volvió a marcar un gol al Celta de Vigo. "Disfruto defendiendo y haciendo mi trabajo, salvando todo lo que se pueda, y si puedo aportar con la cabeza, mejor. Me ha puesto un gran balón Gio y ojalá vengan muchos más", comentío sobre la acción en la que anotó justo antes de llegar al descanso.