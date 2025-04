Los mensajes de los campeones de Copa con el Betis en el tercer aniversario

SEVILLA/Hoy, 23 de abril de 2025, se cumplen tres años desde que el Real Betis Balompié se proclamase por tercera vez en su historia como campeón de la Copa del Rey allá por el año 2022 con esa final en el Estadio de la Cartuja ante el Valencia. Un día simbólico donde todos los béticos recuerdan con cariño qué estaban haciendo en aquel momento de sus vidas, ese día y los posteriores y donde incluso el propio conjunto de La Palmera ha conmemorado en redes sociales.

De hecho, el propio Manuel Pellegrini recordaba en la rueda de prensa previa al partido de este jueves ante el Valladolid esos momentos para la memoria: “Grandes recuerdos, sin lugar a dudas. No he visto nunca la ciudad de Sevilla como ese día. La celebración antes del partido, después, al día siguiente. Me ha tocado ganar muchos títulos y esa celebración la he visto pocas veces en mi carrera”. Pero no fue el único protagonista de aquel hito que ha tenido un recuerdo a ese momento. Muchos de los integrantes de aquella plantilla se han manifestado en redes sociales con numerosas fotos y mensajes hablando con mucho cariño de ese día.

De Canales un extrañado por la afición Álex Moreno

"Un 23 de abril siempre grabado en el corazón", titulaba el lateral izquierdo hoy en el Nottingham Forest una foto en la que aparece besando el título. Como era de esperar en un futbolista que dejó tan buen recuerdo en Heliópolis, las respuestas de los béticos aparecieron en torno a una ansiada vuelta del catalán a Sevilla. Otro de los protagonistas de aquel partido, Rodri Sánchez, dejaba con varias fotos de la velada este mensaje: "Se cumplen tres años de un momento muy especial".

Por otro lado, uno de los mensajes más emotivos lo ha dejado Sergio Canales: "Han pasado ya tres años del título de la Copa de Rey, un precioso recuerdo con un club y una afición que dejaron una huella muy importante en mí y en mi familia. Un orgullo formar parte de tu historia, Betis".

El mensaje del jugador determinante, el más esperado

No fue el más largo, pero sí el más sentido. Juan Miranda, quien anotó ese decisivo penalti que permitió a los verdiblancos tocar plata 17 años después, acompañaba a una foto en la que aparece llorando junto al título con un simple pero directo: "Tres años del día más bonito de mi vida".

Esta temporada, con la UEFA Conference League, el combinado heliopolitano tiene la oportunidad de repetir lo que hicieron sentir a todos los aficionados en aquella noche de abril del año 2022.