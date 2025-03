Sergio Canales: "Me hubiera encantado jugar con Isco en el Betis"

SEVILLA/Sergio Canales, Isco Alarcón y Nabil Fekir. Sin duda, tres de los mejores futbolistas del Real Betis Balompié en las últimas décadas y para muchos, de los mejores que han vestido la verdiblanca en toda la historia. Todos han tenido su cuota de responsabilidad en los mejores momentos futbolísticos del equipo de Manuel Pellegrini, pero en el caso del francés y el cántabro, formaron una dupla idílica para los béticos el año de la consecución de la Copa del Rey 2022. Precisamente sobre ellos dos ha hablado el ahora futbolista del CF Monterrey en una entrevista en exclusiva con Diario de Sevilla en la que, por otro lado, ha hablado sobre el Gran Derbi sevillano y el favoritismo de los heliopolitanos.

Sobre el de Arroyo de la Miel se ha deshecho en elogios sobre su calidad y también de la influencia que tiene en el vestuario verdiblanco: "Obviamente, conozco a Isco y aunque creo que es mejor nunca comparar, pero sí que es verdad que es una gozada verlo, con las ganas que tiene. Simplemente, disfruto de que haya algo así en el Betis y en el vestuario. También está Bartra, que es un chico que quiere mucho al Betis. Está mucha gente involucrada, el mismo Aitor, también, es un buen ejemplo".

Lo Celso y Canales celebran un gol del Betis en Rennes. / Eddy Lemaistre

La espinita de haber jugado junto a Isco

La pregunta era clara, ¿le hubiese gustado jugar con Isco? El de Santander lo tenía claro: "Sí, obviamente, la verdad que es una gozada, me lo hubiese pasado muy bien, es verdad que he tenido la suerte de coincidir con Gio, con Fekir, con Borja, con Joaquín, entonces, bueno, he tenido la suerte de jugar con muy buenos jugadores y disfrutar muchísimo con ellos, entonces, bueno, no me puedo quejar, eso es la verdad, pero obviamente, que sí, me hubiese encantado. Aparte, como yo juego en banda derecha, pues seguro que nos hubiésemos entendido, nos hubiésemos entendido muy bien".

Y de uno que podría haber sido un gran socio, al que sí que lo fue: "Mi etapa con Fekir es de los momentos de mi carrera que guardaré, al final, obviamente, esa influencia de los dos en el juego, sobre todo, guardo mucho el ejemplo de poder jugar en una situación en el campo bastante similar, el habernos adaptado los dos a jugar juntos tan bien. O sea, yo creo que muchas veces es muy complicado el tener dos jugadores con situaciones o unas posiciones en el campo bastante similares y que nos hayamos entendido tan bien, nos hayamos acoplado el uno al otro tan bien y nos ayudásemos a crecer tanto, creo, en los dos, para el bien del equipo. Al final, para mí, eso es lo más gratificante. Lo que mejor me llevo, el haber compenetrado tan bien con jugadores así".

Canales rememora lo bien que se entendía con Fekir

Del Betis de la Copa al Betis de la... ¿Conference?

Este curso mucha gente habla de la similitud que hay entre este equipo, este vestuario y el ambiente que se vive en comparación con aquel grupo que ganó el título. Al ser preguntado sobre esto, Canales respondía lo siguiente: "A ver, en el campo, obviamente, en los últimos dos meses, obviamente que sí. Sobre todo la sensación de ir a por el partido, esa sensación. Creo que lo que se ha construido en tan poco tiempo es muy bueno y creo que el trabajo del club para conseguir una plantilla así es una barbaridad".

En este sentido, le ha dado mucha importancia al trabajo realizado en enero: "El mercado de invierno, creo que el Betis ha pegado un subidón y es para estar muy orgulloso de poder realmente hacer esos movimientos en un mercado tan difícil y que hayan dado ese salto de calidad a poder luchar por Champions porque la sensación era otra. Entonces, creo que se ha hecho un trabajo enorme en ese sentido, en ese ámbito. Y creo que luego, obviamente, Manuel ha conseguido volver a tener esa sensación de equipo que con los jugadores que hay es fundamental".